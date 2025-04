Starlight Express in Bochum: Neue Darstellerin plaudert es aus – „Ganz schön schwierig“

Seit fast 36 Jahren fegt das wohl rasanteste Musical über die Theaterbühne in Bochum – die Rede ist natürlich von Starlight Express. Mit seiner wilden Show lockt das besondere Rollschuh-Spektakel für Groß und Klein jährlich Tausende Zuschauer an.

Doch auch nach über drei Jahrzehnten in Bochum ist das Musical noch nicht eingerostet. Grund dafür sind die stetigen Weiterentwicklungen und auch neue Gesichter im Cast. Wie die 25-jährige Farah Liss. In einem Interview verrät sie nun ein paar Insider ihrer bisherigen Zeit bei Starlight Express.

Darstellerin stand zuvor nie auf Skates

Derzeit steht Farah als der Gepäckwagen Carrie auf der Bühne, den sie liebevoll als „verrückt“ und „überdreht“ beschreibt. Gegenüber „Ruhr24.de“ erklärt die Darstellerin, dass es diese Rolle aber auch in sich hat, da ihre tänzerischen Fähigkeiten ziemlich gefordert werden. „Ich würde mich selbst eher als Sängerin bezeichnen, aber natürlich haben wir ja alles gelernt.“ Was wohl viele nicht vermuten würden: Vor ihrem Engagement bei Starlight Express stand die Darstellerin noch nie auf Rollschuhen.

„Ich konnte vorher gar nicht skaten. Ich habe mir eine Woche vor der Skate School Rollschuhe geholt und dachte, ich probiere es mal, damit ich nicht ankomme und noch nicht einmal draufgestanden habe. Aber dann habe ich gemerkt, dass es doch ganz schön schwierig ist“, erzählt sie in dem Interview offen. Innerhalb von vier Monaten lernte sie bis Juni 2023 die gesamte Choreografie.

Starlight Express: Job ist harte Arbeit

Die schweißtreibende Arbeit hat sich aber mehr als ausgezahlt, denn der 25-Jährigen wird schon bald ein Traum erfüllt. Farah wird ab Mai die Hauptrolle der Pearl übernehmen. „Ich wurde ins Büro gerufen und bin wirklich vor Freude gesprungen. Es war, als hätte ich meinem fünfjährigen Ich ein High-Five gegeben“, gibt sie freudestrahlend zu.

Auch wenn die Shows des Starlight-Express-Ensembles immer so mühelos aussehen, die Künstler müssen da ziemlich viel Arbeit und Schweiß hineinstecken. „Es ist unser Job, alles leicht aussehen zu lassen, aber das ist manchmal wirklich schwierig“, erklärt Farah offen und fügt hinzu: „Man sieht es uns nicht an, aber am Ende der Show stehen wir da, völlig erschöpft und verschwitzt – und trotzdem mit einem Lächeln.“