Starlight Express in Bochum macht es offiziell – bald können es alle sehen

Seit über 30 Jahren begeistert das Musical „Starlight Express“ in Bochum Jung und Alt – und das über die Stadtgrenzen hinaus. Sicherlich hätte damals bei der Uraufführung im Juni 1988 niemand gedacht, dass auch 36 Jahre später noch „Rusty“ und „Pearl“ in der Stadt im Ruhrgebiet auf ihren Rollerskates unterwegs sein werden.

Doch erloschen ist der Funke längst nicht. Erst vor Kurzem konnten die Veranstalter den Mietvertrag in Bochum noch einmal um zehn Jahre verlängern (>>hier mehr dazu). Doch das ist nicht das einzige Zeichen dafür, dass „Starlight Express“ noch viele weitere Jahre im Programm bleiben wird.

Starlight Express mit neuen Gesichtern

„Alle herhören“, heißt es auf der offiziellen Facebookseite des Kultmusicals „Starlight Express – Das rasanteste Musical im Universum“. In der Saison 2025/2026 kommen ein paar neue Gesichter dazu und werden Teil der Starlight Express-Familie. Und das sind nicht gerade wenige.

22 neue Darsteller sind auf den beigefügten Bildern zu sehen und bald auch in ihren neuen Rollen. Hier eine Liste mit allen Neuzugängen:

Swing: Jonathan Petersohn, Luke Stone, Tayla Watson-Braithwaite, Kevin Lisske, Puk Elzakkers, Eddylia Osborne, Brooke Magee, Zen Blythe, Sophia Rabott, Brandon Williams, Paolo Valenti

Turnov: Joshua Gibbons

Killerwatt: Drew Evans

Rocky 2: Rexford Boadu

Rocky 2: Ariane Ngassam

Brexit: Kieran Lynch

Volta: Pablo Vizcaino

Carrie: Claudia Luzzi

Manga: Daniel Walford

Greaseball: Robert Colvin

Electra: Duncan Earlam

Wrench: Sveva Petruzzellis

Starlight Express bleibt in Bochum

Seit bald 37 Jahren wird das Musical in einem eigens dafür errichteten Theater aufgeführt. Im Januar hat „Starlight Express“ dann auch einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Über 19 Millionen Menschen haben sich die Show bereits angesehen. Der Erfolg liegt sicherlich auch an der ständigen inhaltlichen und technischen Überarbeitung des Musicals, das dadurch stets modern bleibt. An der Grundlage von Andrew Lloyd Webber wird allerdings nicht zu sehr gedreht.

