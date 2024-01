Handball-EM: Deutschland – Frankreich im Live-Ticker: Fans stören Spiel – Hallensprecher wird deutlich

Das DHB-Team ist super in die Handball-EM 2024 gestartet. Doch jetzt wartet der erste ganz dicke Brocken. Deutschland – Frankreich, das ist das Duell zweier Titelkandidaten. Ein Gratmesser – und noch mehr!

Denn obwohl die Gislason-Truppe schon für die Hauptrunde qualifiziert ist, wird Deutschland – Frankreich das bislang wichtigste Spiel der diesjährigen Handball-EM. Es geht nämlich direkt um Punkte für die Hauptrunde!

Handball-EM: Deutschland – Frankreich im Live-Ticker: Duell der Favoriten

Neben Dänemark und Schweden sind Deutschland und Frankreich die Top-Favoriten auf den EM-Titel. Die Fans erwartet am Dienstagabend (20.30 Uhr) in der Berliner Mercedes-Benz-Arena ein echter Hammer. Wir begleiten das Spiel der Handball-EM zwischen Deutschland – Frankreich im Live-Ticker für dich. Viel Spaß!

Deutschland – Frankreich -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.27 Uhr: Schluss beim vorletzten Spiel der Gruppe A. Nordmazedonien drängt die Schweiz mit einem 29:27 auf den letzten Platz und macht Frankreichs Einzug in die nächste Runde schon vor dem Anwurf perfekt.

19.15 Uhr: In der Berliner Halle stören Fans das Spiel Schweiz – Mazedonien mit Schiedsrichter-Pfeifen. Der Hallensprecher setzte eine ganz deutliche Botschaft an diese Störer ab. Drohen solche Aktionen auch gleich beim anschließenden Deutschland-Spiel?

19.00 Uhr: Anderthalb Stunden noch bis zum Anwurf des Topspiels in Berlin. Beim anderen Spiel der Gruppe führt Mazedonien 20 Minuten vor Schluss gegen die Schweiz. Das dürfte den Franzosen gefallen. Die Hauptrunde wäre damit auch rechnerisch perfekt.

17.12 Uhr: Am Vorabend des Topspiels sorgte eine Szene für Entsetzen. Gegen Schweden zog sich der Niederländer Samir Benghanem eine Horror-Verletzung am Knie zu. Ein Mitspieler weinte an seiner Schulter. Der Verletzte blieb auf der Trage an der Seitenlinie, verfolgte das Spiel weiter. Es ging verloren (28:29).

15.49 Uhr: In den bisherigen beiden Duellen präsentierte sich Deutschland bärenstark. Machtdemonstration gegen die Schweiz, deutlicher Sieg gegen Nordmazedonien. So soll es weitergehen.

14.33 Uhr: Am liebsten willst du das Spiel natürlich hier im Live-Ticker verfolgen. Wissen wir. Wenn du es aber parallel auch im TV oder Livestream schauen willst, kannst du dich hier informieren, wo es übertragen wird.

13.15 Uhr: Frankreich ist rechnerisch noch nicht durch, hat aber beste Chancen. Bei einer Niederlage gegen das DHB-Team müsste man auch einen 23-Tore-Vorsprung auf die Schweiz einbüßen. Die Eidgenossen spielen bereits um 18 Uhr gegen Nordmazedonien und brauchen so etwas wie ein Schützenfest für den letzten Strohhalm.

12.30 Uhr: Deutschland ist schon sicher in der Hauptrunde. Doch das Spiel heute ist damit umso wichtiger. Denn: Das Spiel wird für die Hauptrunde angerechnet. In der Sechser-Gruppe der nächsten Runde zählt die Partie gegen das Team, das sich ebenfalls qualifiziert hat, schon als erstes Spiel. Immens wichtige Punkte also auf dem Weg ins Halbfinale.

Mehr Nachrichten:

Dienstag, 10.12 Uhr: Guten Morgen und hereinspaziert in den Live-Ticker zum Topspiel Deutschland – Frankreich bei der Handball-EM 2024. Hier kriegst du alle Infos und verpasst kein Highlight.