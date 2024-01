Handball-EM: Deutschland – Schweiz im Live-Ticker: Erstes Endspiel! DHB-Team gewaltig unter Druck

Endlich geht die Handball-EM 2024 los! Das DHB-Team hat zu Beginn gleich einen schwierigen Gegner. Denn Deutschland muss am Mittwoch (10. Januar, 20.45 Uhr) gegen die Schweiz ran.

Besonders beeindruckend: Die Partie Deutschland – Schweiz findet in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf vor 53.000 Zuschauern statt. Ein Weltrekord! Gelingt der Start bei dieser Handball-EM 2024 für das DHB-Team?

Deutschland – Schweiz im Live-Ticker

Das erste Spiel der Deutschen steht an. In einer schwierigen Gruppe mit Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz will Deutschland es unbedingt in die Hauptrunde schaffen. Dafür soll in Düsseldorf der erste Sieg her. Alle Infos zur Begegnung bekommst du bei uns im Live-Ticker.

Deutschland – Schweiz -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.30 Uhr: Das erste Spiel bei dieser EM ist zu Ende. Rekordweltmeister Frankreich gewinnt deutlich gegen Nordmazedonien mit 39:29 (17:13).

18.04 Uhr: Auch Ex-Profi und TV-Experte Dominik Klein weiß, dass es keine einfache Aufgabe wird für die Deutschen. „Die Schweizer kommen mit einer unangenehmen 5-1-Deckung um die Ecke und die Kreise von Andy Schmid muss die deutsche Mannschaft auf jeden Fall einschränken. Ich glaube, das wird ein enges Spiel.“

17.33 Uhr: Beim Weltrekord-Spiel, bei dem 53.000 Zuschauer anwesend sein werden, wird es auch schon das erste Endspiel für Deutschland sein. Während es im zweiten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien einen Pflichtsieg geben muss, ist das DHB-Team zum Abschluss gegen Frankreich der klare Außenseiter. Ein Unentschieden wäre schon eine große Überraschung. Daher muss zu Beginn gegen die Schweiz direkt ein Sieg her.

16.21 Uhr: DHB-Kapitän Johannes Golla kann es kaum abwarten, bis es endlich losgeht: „Es herrscht pure Vorfreude“. Allerdings gab es kurz vor Beginn eine bittere Nachricht für die Deutschen: Patrick Groetzki fällt kurzfristig für das Turnier aus. Der erfahrene Rechtsaußen (173 Länderspiele) sackte beim Portugal-Test ohne Gegnerkontakt zusammen.

Mehr Nachrichten für dich:

15.35 Uhr: Die EM-Generalprobe am vergangenen Samstag machte Lust auf mehr. Unser DHB-Team konnte den Test gegen Portugal in Kiel mit 35:31 gewinnen. Jetzt aber wird es ernst. Die Schweizer besiegten Argentinien mit 35:27.

Mittwoch, 10. Januar, 15.11 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag! Heute geht endlich die Handball-EM 2024 los. Zu Beginn steht neben Frankreich – Nordmazedonien noch Deutschland – Schweiz an.