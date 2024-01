Handball EM: Skandal-Video sorgt für Entsetzen – „Das hässlichste, was ich je gesehen habe“

Die Handball-EM ist gerade erst gestartet, da ist in Deutschland der Hype schon losgebrochen. Rekord-Kulisse beim Auftaktsieg, starke Quoten im TV und an der Theke wird über Handball gesprochen.

Bei einem Titelaspiranten ist die Laune trotz zweier Siege dagegen verdorben. Bei Dänemark wird über ein TV-Video über die Handball-EM in Deutschland diskutiert – für das skandinavische Team und die Experten ist es ein regelrechter Skandal.

Handball-EM: Diskussionen um Skandal-Video

Respektlos, überheblich, völlig daneben – so lauten die Reaktionen zum Video, das der Sender TV2 zum Start der Europameisterschaft ausstrahlte. Der Inhalt: Timeout-Ansprachen von Trainern an ihr Team, darunter Deutschland, Tschechien, Frankreich. Darunter per Untertitel die Übersetzungen ins Dänische.

+++ Handball-EM im TV und Livestream: Hier siehst du die Spiele live im Free-TV +++

Na und? Die Übersetzungen stimmen keinesfalls mit dem Gesagten überein. Sie suggerieren stattdessen, die Trainer würden ihre Mannschaft anweisen, Platz 2 beim Turnier anzuvisieren. Der Weltmeister-Titel wäre sowieso schon an das hoffnungslos überlegene Dänemark verloren.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Handball-EM-Video „respektlos“

Ein Versuch, lustig zu sein. Doch in der Heimat und auch im dänischen Lager kommt der Trailer überhaupt nicht gut an. Die eher zurückhaltenden Skandinavier kommen mit dieser Art Humor gar nicht klar. Regelrecht erschrocken distanzieren sie sich von der überheblichen Art, die im Video herüberkommt.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

„Respektlos“, fluchen die beiden Nationalspieler Mikkel Hansen und Mathias Gidsel über den Clip. Goran Johannessen erklärt: „Ich finde das auch sehr respektlos. Aber es ist eine Marketing-Kampagne, man muss den Humor darin sehen.“ Ex-Nationalstar und Experte Emil Berggreen dagegen sagt knallhart: „Das ist das hässlichste, was ich je gesehen habe.“

Mehr Nachrichten:

Unter den Handball-Fans ist die Meinung gespaltener. Viele erkennen den Witz am Video über die Handball-EM. Doch gerade angesichts der (Miss-)Erfolge Dänemarks bei den jüngsten Europameisterschaften hätten sich die meisten dennoch mehr Zurückhaltung gewünscht. „Denken Sie daran: Es gibt immer noch Dänen, die ein Gehirn haben und es etwas differenzierter betrachten“, schreibt ein Fan.