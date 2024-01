Handball-EM 2024: Jetzt herrscht Gewissheit – ZDF übertrumpft alle

Die Handball-EM findet 2024 zum ersten Mal in der Geschichte in Deutschland statt – und das scheint offenbar bei den Deutschen einen großen Hype auszulösen. Mit 53.586 Zuschauern stellte das Auftaktspiel zwischen Deutschland und der Schweiz einen Weltrekord auf.

Und auch im Fernsehen schalteten Millionen Menschen ein. Das ZDF schreibt zum Start der Handball-EM 2024 absolute Top-Zahlen und verweist die Konkurrenz damit in die Schranken.

Handball-EM 2024: ZDF räumt mächtig ab

53.586 Zuschauer kamen am Mittwochabend (10. Januar) in die Merkur Spiel-Arena, um das Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz zu sehen. Das Eröffnungsspiel der Handball-EM 2024 stellte damit einen neuen Rekord auf. Nie fand ein Hallen-Handballspiel vor mehr Zuschauern statt.

Das Interesse an der Handball-EM 2024 ist gleich zum Start riesig – das spiegelt sich auch in den TV-Quoten wider. 7,6 Millionen Menschen sahen am Mittwochabend das Auftaktmatch des DHB-Teams live im ZDF. Damit übertrumpfte die Übertragung sogar das meistgesehene Spiel der WM 2023 (Deutschland – Frankreich, 7,49 Millionen). Für den Sender bedeutet das einen überragenden Marktanteil von 28,8 Prozent.

Ebenfalls erfolgreich war das ZDF mit seiner Handball-Übertragung beim jungen Publikum. 2,03 Millionen aus der Zielgruppe der zwischen 14- bis 49-Jährigen schalteten ein – ein stolzer Marktanteil von 31,9 Prozent. Das sind Zahlen, die sonst nur noch ganz selten erreicht werden.

Die Konkurrenz da am Mittwochabend nicht ansatzweise mithalten. Zweiter in der Primetime wurde die ARD-Serie „Haus aus Glas Folge 3“ mit 3,5 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum (12,8 Prozent Martkanteil), RTL holte mit „Mario Barth deckt auf“ immerhin noch 1,91 Millionen (7,1 Prozent Marktanteil).

Beste Aussichten für ARD und ZDF

Für das ZDF, aber auch für die ARD, die sich die Free-TV-Rechte für die Handball-EM 2024 teilen, sind das hervorragende Aussichten. Mit Gewissheit kann man jetzt schon sagen, dass die EM zu einem Erfolg werden dürfte. Das nächste Gruppenspiel gegen Nordmazedonien am Sonntag (14. Januar) überträgt erneut das ZDF, das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich (16. Januar) läuft dann in der ARD.