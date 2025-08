Promis zieht es plötzlich zu Aldi – alle rennen dem Discounter die Türen ein

Seit jeher gilt Aldi in Deutschland zu DEN Anlaufstellen, wenn es um den Wocheneinkauf geht. Wie es scheint, ist der Trend aber auch in den USA angekommen. Zahlreiche Promis und Magazine zieht es plötzlich in den deutschen Supermarkt, der immer populärer wird.

Aldi Süd erlebt auch in den USA großen Erfolg. Viele Amerikaner entdecken die Vorzüge des deutschen Discounters und zeigen sich begeistert. Das Unternehmen gewinnt an Popularität in den Medien und wird zunehmend zum Gesprächsthema in der US-Popkultur.

Aldi erobert die Popkultur

US-Medien berichten regelmäßig über Aldis Angebote – von Wein bis Möbeln. Schlagzeilen feiern Produkte wie die klappbaren Glastische und stylische Weintaschen. Prominente wie TV-Moderator Andy Cohen und Starkoch Kasim Hardaway bekennen sich öffentlich zu den Produkten, wie der „Focus“ berichtet. Selbst Kanye West erwähnt den Discounter in seinem neuesten Song „Problematic“ zweimal.

Erst kürzlich scherzte Late Night Comedian Jimmy Fallon über eine Klage gegen den Discounter wegen angeblich ähnlicher Verpackungen. Das Social-Media-Team der Kette reagierte humorvoll und punktete mit ironischen Beiträgen. Fans zeigten sich davon begeistert: „Jetzt liebe ich Aldi noch mehr“, schrieb ein Nutzer auf Reddit.

Discounter expandiert rasant

Aldi verzeichnet rasant steigende Umsätze in den USA, die zwischen 2019 und 2023 um über 53 Prozent wuchsen. Bis April 2025 steigerte sich der Marktanteil auf 11 Prozent. Mit 2.356 Filialen im Jahr 2024 plant das Unternehmen bis 2028 weitere 800 Geschäfte in den USA zu eröffnen.

Aldi hat damit bewiesen, dass der deutsche Discounter weltweit Erfolg haben kann. Seine Mischung aus günstigen Preisen, attraktiven Produkten und selbstironischem Humor überzeugt immer mehr Amerikaner.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.