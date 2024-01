Deutschland – Nordmazedonien: Bärenstarkes DHB-Team! Entscheidung nun gefallen

Noch ist Deutschland nicht in Handball-Fieber, doch bei weiteren Erfolgen des DHB-Teams wird der Hype die Sportfans bald erreichen. Nach dem Auftaktsieg gegen die Schweiz (27:14) wollen die deutschen Handballer gegen Nordmazedonien am Sonntag (14. Januar, 20.30 Uhr) das nächste Ausrufezeichen setzen.

Mit einem Sieg gegen Nordmazedonien könnte Deutschland nämlich den Einzug in die Hauptrunde bei dieser Handball-EM perfekt machen. Allerdings gibt es warnende Worte an das DHB-Team.

Deutschland – Nordmazedonien im Live-Ticker

Besser hätte der Turnier-Auftakt nicht laufen können! Vor einer Weltrekordkulisse von mehr als 50.000 Zuschauern gelingt Deutschland gegen die Schweiz der perfekte Start ins Turnier. Gegen Nordmazedonien soll es genauso erfolgreich weitergehen. Anwurf in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin ist um 20.30 Uhr. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur Partie.

Deutschland – Nordmazedonien 34:25 (18:13)

SCHLUSSPFIFF! Eine erneute Machtdemonstration des DHB-Teams. Gegen Nordmazedonien zeigten die Deutschen teilweise einige Unkonzentriertheiten, holten am Ende den 34:25-Sieg aber souverän. Damit ist auch eine erste Entscheidung gefallen. Deutschland hat sich mit dem zweiten Erfolg für die Hauptrunde qualifiziert. Am Dienstag geht es im letzten Spiel gegen Top-Favorit Frankreich.

57. Min: Große Jubelgesänge in der Berliner Halle. Die deutschen Fans sind begeistert vom DHB-Team. Das ist der zweite Sieg im zweiten Spiel.

54. Min: Die letzten Minuten laufen. Jetzt wird es nur noch drauf ankommen, wie hoch der Sieg für die Deutschen ausfallen wird.

50. Min: Der Vorsprung ist jetzt zweistellig. 31:21 für das DHB-Team rund zehn Minuten vor dem Ende.

47. Min: Jetzt läuft die Schlussphase in Berlin. Das DHB-Team führt mittlerweile mit acht Treffern, wird dieses Spiel mit aller großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls gewinnen.

40. Min: Und die Auszeit zeigt Früchte! Das DHB-Team ist wieder viel besser und treffsicherer. Sieben Tore beträgt der Vorsprung jetzt.

38. Min: Deshalb nimm Gislason jetzt auch die Auszeit. Der Bundestrainer ist wütend auf seine Spieler.

38. Min: Das waren jetzt einige Unkonzentriertheiten beim DHB-Team. Nordmazedonien konnte den zwischenzeitlichen Rückstand von acht Treffern auf jetzt sechs verkürzen.

35. Min: Was für ein Beginn der deutschen Nationalmannschaft! Vor allem Keeper Späth kommt super in die zweite Halbzeit.

31. Min: Weiter geht’s in Berlin. Bleibt es bei der Führung, erreicht das DHB-Team die Hauptrunde.

HALBZEIT! Eine gute Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft hier in den ersten 30 Minuten gegen Nordmazedonien. Mit einer 18:13-Führung geht es in die Kabine.

28. Min: Erneut zwei Minuten für Omeragikj. Den Siebenmeter verwandelt Knorr dann zum 18:12.

27. Min: Da Nordmazedonien nun auf fünf Tore rangekommen ist, nimmt Gislason kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit die Auszeit.

25. Min: Rund fünf Minuten vor dem Ende kann Nordmazedonien den Rückstand nicht verkürzen. Das DHB-Team findet immer eine Antwort auf die Angriffe des Außenseiters.

20. Min: Die Kräfteverhältnisse nach 20 Minuten sind schon deutlich. Die deutsche Mannschaft macht das gegen robuste Nordmazedonier richtig gut und führt deutlich mit mittlerweile sechs Toren.

18. Min: Nächste Zeitstrafe für Omeragikj nach einem Schlag ins Gesicht seines Gegners.

15. Min: Es ist bislang ein starkes Team der deutschen Mannschaft. Sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung sieht das bislang sehr gut aus.

13. Min: Das DHB-Team nutzt die Überzahl bislang sehr gut aus. Die Führung ist jetzt auf fünf Tore ausgebaut worden. Deshalb nimmt Nordmazedonien auch die erste Auszeit des Spiels.

12. Min: Erste Zeitstrafe der Partie! Der Nordmazedonier Taleski muss für zwei Minuten raus. Überzahlspiel für die Deutschen.

8. Min: Schon früh gibt es einen Drei-Tore-Vorsprung für das DHB-Team. 5:2 für Deutschland.

4. Min: Guter Start der deutschen Nationalmannschaft, aber auch Nordmazedonien trifft früh und kommt gut ins Spiel.

1. Min: Anwurf! Deutschland hat zu Beginn den Ball.

20.23 Uhr: Die beiden Teams betreten jetzt die Halle. Auch heute ist die Arena ausverkauft.

20.03 Uhr: Rund 30 Minuten vor Anwurf stehen die Kader der beiden Teams fest. Wie erwartet fehlt Routinier Häfner und wird durch Nils Lichtlein ersetzt.

19.39 Uhr: In weniger als einer Stunde geht es los. Schafft das DHB-Team den zweiten Sieg im zweiten Spiel?

19.33 Uhr: Irres Spiel zwischen Frankreich und Schweiz! Beide Teams trennen sich in einem Krimi mit 26:26.

18.22 Uhr: Gute Nachrichten für alle Fans: Die Partie läuft im Free-TV! Alle Informationen dazu kannst du hier nachlesen.

17.15 Uhr: Das DHB-Team muss gegen Nordmazedonien womöglich auf Kai Häfner verzichten. Der Europameister von 2016 ist seit Freitagabend zweifacher Papa. Die deutsche Mannschaft muss daher wohl bis auf Weiteres auf den Linkshänder verzichten, der eine wichtige Rolle im Team von Bundestrainer Gislason spielt.

16.40 Uhr: Andi Wolff, der im ersten Spiel zum Matchwinner wurde, hat eine deutliche Ansage an die Mannschaft: „Ziel ist ganz klar, Europameister werden. Wer antritt und nicht Europameister werden möchte, hat seinen Beruf verfehlt.“ Genauso und nicht anders sollte die Devise sein.

16.01 Uhr: Mit einem Sieg könnte man das Weiterkommen schon am Sonntag klarmachen. Nordmazedonien war im ersten Spiel gegen Frankreich (29:39) deutlich unterlegen. „Das ist eine ausgebuffte Mannschaft. Die werden überhaupt nicht das spielen, was wir gerne sehen wollen“, warnt Torhüter Andi Wolff. Auch von Bundestrainer Alfred Gislason gibt es warnende Worte an sein Team: „Wenn wir das nächste Spiel nicht gewinnen, können wir trotzdem rausfliegen.“

15.35 Uhr: Der Auftakt war schon sehr erfolgreich. Deutschland nahm die Schweiz mit 27:14 in Düsseldorf auseinander. Genauso erfolgreich soll es jetzt gegen Nordmazedonien in Berlin weitergehen.

Sonntag, 14. Januar, 15.11 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag! Heute geht es bei der Handball-EM 2024 mit dem DHB-Team weiter! Um 20.30 Uhr startet die Partie Deutschland – Nordmazedonien in Berlin.