Formel 1: Schumacher-Wechsel vom Tisch? Rennstall gibt es bekannt

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Diese Meldung aus der Formel 1 war längst überfällig. Valtteri Bottas wechselt von Mercedes zu Alfa Romeo.

Der Finne unterschreibt bei dem Formel 1-Rennstall einen mehrjährigen Vertrag. Die Chancen auf einen Wechsel von Mick Schumacher zu Alfa Romeo werden damit immer geringer.

Formel 1: Bottas beerbt Räikönnen! Bleibt Schumacher bei Haas?

Bereits vor dem Wochenende in Zandvoort war über einen Wechsel von Valtteri Bottas zu Alfa Romeo spekuliert worden, jetzt hat das Team die Entscheidung bekannt gegeben. Der Finne übernimmt das Cockpit von Formel 1-Legende Kimi Räikkönen.

Valtteri Bottas wechselt zu Alfa Romeo. Foto: imago images/Motorsport Images

Räikkönen hatte in der vergangenen Woche sein Karriere-Aus verkündet, sein Nachfolger steht nun endgültig fest. Ein Finne ersetzt einen Finnen.

„Er ist der richtige Fahrer, um Alfa Romeo Racing ORLEN zu helfen, einen Schritt nach vorne in Richtung Spitze zu machen“, wird Teamchef Frederic Vasseur auf der Homepage des Rennstalls zitiert.

-----------------------------------

Formel 1: Fahrer 2022

Mercedes: Hamilton/Russel

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alpine: Alonso/Ocon

Aston Martin: -/ -

Alfa Romeo: Bottas/-

Williams: Latifi/Albon

Haas: Mazepin/Schumacher

*Stand 08.09.2021

------------------------------------

Bottas sagt: „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das das Team in mich gesetzt hat, und ich kann es kaum erwarten, dieses Vertrauen zurückzuzahlen: Ich bin so hungrig wie eh und je, um Ergebnisse und, wenn es soweit ist, um Siege zu fahren.“

Entscheidung gefallen: Bottas wechselt zu Alfa Romeo. Foto: imago images/HochZwei

Was wird aus Mick Schumacher?

Auch Mick Schumacher galt als ein Kandidat für die Nachfolge von Kimi Räikkönen, ein Verbleib bei Haas wird aber immer wahrscheinlicher. Haas-Boss Günther Steiner hatte angekündigt, dass die Bekanntgabe des Fahrer-Duos in diese Woche stattfinden soll.

Bleibt Mick Schumacher bei Haas? Foto: imago images/Motorsport Images

Besonders brisant ist der Wechsel von Bottas zu Alfa Romeo, weil jetzt ein Mercedes-Mann bei einem Ferrari-Kundenteam einsteigt. In der Regel hatte Ferrari seine Fahrer beim Team aus Hinwill platziert.

------------------------------------

Noch mehr News zur Formel 1:

Sky-Experte Ralf Schumacher tobt: „Hat in der Formel 1 nichts zu suchen“

Formel 1: Rosberg entlarvt Mercedes – DAS soll sich hinter den Kulissen beim Zandvoort-GP abgespielt haben

Sebastian Vettel nach Zandvoort-Desaster brutal ehrlich – „Das ist unsere Schwäche“

------------------------------------

Was aus dem zweiten Fahrer Antonio Giovinazzi wird, ist noch unklar. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Der Wechsel von Bottas könnte aber der Anfang einer großen Wechsel-Orgie sein. George Russell gilt Topfavorit auf die Nachfolge für Bottas. Damit würde bei Williams wiederum ein Cockpit frei werden.

----------------------------------------

Das ist Mick Schumacher:

Geboren am 22. März 1999 in Vufflens-le-Chateau (Schweiz)

Er ist der Sohn der Formel 1-Legende Michael Schumacher

2008 machte Mick Schumacher seine ersten Gehversuche im Kartsport. Er ging unter dem Pseudonym Mick Betsch an den Start, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen

2015 begann er in der Formel 4, wo er 2016 den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte und in die Formel 3 aufstieg

In der Formel 3 schloss er die Saison 2017 auf dem 12. Platz ab. 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft und holte sich damit seinen Startplatz für die Formel 2

2020 gewann Mick Schumacher die Formel 2 und erhielt einen Vertrag bei Formel 1-Rennstall Haas

Mick Schumacher ist Teil der Ferrari Drivers Academy

----------------------------------------

Formel 1: Bottas-Nachfolger gefunden

Mercedes hat einen Nachfolger für Valtteri Bottas gefunden. Für viele ist es keine Überraschung. Hier mehr!

Nächster Fahrer-Hammer in der Formel 1 ist offiziell

Es geht Schlag auf Schlag. Der nächste Fahrer-Deal ist offiziell. Hier alle Infos.

Mick Schumacher gibt seltenen Einblick

Die Familie Schumacher ist sehr verschlossen, gibt kaum private Einblicke. In der neuen Dokumentation "Schumacher" gibt Mick Schumacher jetzt aber einen intimen Einblick in sein Seelenleben. Seine Worte über Vater Michael machen traurig!

Formel 1: Verwirrung um Sebastian Vettel

Weiterhin ungeklärt ist auch die Zukunft von Sebastian Vettel. Er und sein Rennstall halten sich bedeckt. Kommt es doch zur unerwarteten Trennung?

Corinna Schumacher gibt seltenen Einblick in das Leben von Michael Schumacher

In der Netflix-Doku "Schumacher" spricht Corinna Schumacher ganz offen über das Leben mit ihrem verunglückten Ehemann Michael Schumacher. Hier mehr!

Formel 1 – Italien-GP im Live-Ticker

Kommen sich Mick Schumacher und Teamkollege Nikita Mazepin auch in Italien wieder in die Quere? In unserem Live-Ticker erfährst du es >>>