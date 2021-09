Formel 1: Hammer perfekt! Ausgerechnet ER unterschreibt bei Williams

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Paukenschlag in der Formel 1!

Alexander Albon wechselt zu Williams. Das gab der Rennstall am Mittwoch bekannt. Zudem behält Nicholas Latifi seinen Platz bei dem Formel 1-Team.

Formel 1: Red-Bull-Pilot zu Mercedes-Team

Die Wechsel-Rochaden in der Formel 1 gehen weiter. Nachdem Valtteri Bottas von Mercedes zu Alfa Romeo gewechselt ist, hatte George Russell von Williams seinen Platz eingenommen. Einen Tag später ist die Lücke bei Williams auch gefüllt.

Ausgerechnet Alexander Albon erhält den Zuschlag für das Cockpit bei Williams. Der Thailänder mit britischen Wurzeln wechselt von Red Bull zu Williams.

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel*/Stroll*

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/ -

Haas: Mazepin/Schumacher*

Williams: Latifi/Albon

*noch nicht offiziell bestätigt

Das ist überraschend, weil Alexander Albon von Red Bull gefördert wurde, dort erst für das Schwesterteam Alpha Tauri und später für Red Bull fuhr und im diesem Jahr als Ersatzfahrer in der Formel 1 dabei ist.

Alex Albon wechselt zu Williams. Foto: imago images/GEPA pictures

Williams hingegen ist ein Team, was von Mercedes geprägt wird. Der Rennstall wird von Mercedes mit Motoren beliefert und hatte in der Regel auch immer mindestens einen Mercedes junior im Team.

Der Mercedes-Boss hatte am Wochenende in Zandvoort noch gesagt: „Albon verdient seinen Platz in der Formel 1, aber es ist knifflig, einen Red Bull-Fahrer in einem Auto mit Mercedes-Power zu haben.“ Offenbar hat Wolff jetzt sein Go gegeben.

Damit sind fast alle Plätze in der Formel 1 für 2022 vergeben. Unklar ist nur noch, wer bei Alfa Romeo neben Valtteri Bottas im Auto sitzt. Bestätigt sind auch die Fahrer bei Aston Martin noch nicht. (fs)