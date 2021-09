Sky-Experte wütet nach lebensgefährlicher Aktion: „ER hat in der Formel 1 nichts zu suchen“

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Beim Formel-1-Rennen in den Niederlanden kam es zu einem gefährlichen Manöver, das nicht nur bei Sky für ordentlich Gesprächsstoff sorgte.

Sky-Experte Ralf Schumacher zeigte sich nach einem gefährlichen Überholmanöver empört. Foto: imago images (Montage DER WESTEN)

Direkt nach dem Start kam es zu der unglaublichen Aktion, über die sich Sky-Experte Ralf Schumacher nach dem Formel-1-Rennen mächtig aufregte.

Sky-Experte wütet nach lebensgefährlicher Aktion

Was war passiert? Direkt nach dem Start kommen sich die beiden Haas-Piloten Mick Schumacher und Nikita Mazepin wieder in die Quere. Es ist nicht das erste mal, dass der Russe für Aufregung sorgt.

+++ Formel 1 – Niederlande-GP: Verstappen triumphiert im Heimrennen +++ Schock-Moment für Vettel +++

Am Ende der ersten Runde drängte Mazepin den Deutschen in Richtung Boxenmauer. Dabei rasierte er ihm noch den Frontflügel. Schumacher verhinderte dabei einen Crash, musste aber wegen eines demolierten Frontflügels in die Box.

replay of Schumacher picking up damage from contact with Mazepin..... pic.twitter.com/evkwWxzUxp — Tom (@VerstappTom) September 5, 2021

Mazepin danach am Sky-Mikro eiskalt: „Das Duell war hart und sollte immer so sein. Es gibt keine Probleme (mit Mick, Anm. d. Red.), aber ich möchte vorne sein.“ Währenddessen findet es Sky-Experte Ralf Schumacher überhaupt nicht mehr lustig. „Diese Zuckerei bei diesen Geschwindigkeiten ist einfach lebensgefährlich“, so der 46-Jährige.

Das Ergebnis des Niederlande-GP:

Verstappen Hamilton Bottas Gasly Leclerc Alonso Leclerc Perez Ocon Norris Ricciardo Stroll Vettel Giovinazzi Kubica Latifi Russell Schumacher

DNF: Mazepin

DNF: Tsunoda

Sky: Ralf Schumacher mit deutlicher Meinung zu Mazepin

Hätte Mick Schumacher in der Situation nicht reagiert, wäre er in die Boxenmauer reingeknallt. „Wenn da irgendwas passiert, ist das lebensgefährlich. Da muss das Team dringend was machen. Nikita muss damit leben – wenn Mick so nah dran ist, muss er ihn durchlassen.“

Mick Schumacher und Nikita Mazepin geraten erneut aneinander. Foto: imago images/Motorsport Images

Ob Mazepin angesichts solcher Manöver in der Formel 1 überhaupt einen Platz verdient? Ralf Schumacher hat eine eindeutige Meinung. „Er hat nichts in der Formel 1 zu suchen. Das Risiko, das er aufnimmt, passt nicht zu seinem Talent. Er scheint einfach nur überfordert und frustriert zu sein.“

Der ehemalige Formel-1-Fahrer hat dabei auch eine Forderung an Haas-Teamchef Günther Steiner. „Sowas muss der Günther verhindern, der kennt sich ja mit solchen Fahrern aus.“

Zur Freude vieler Fans in den sozialen Netzwerken, die sich zuvor mächtig über die Aktion Mazepins aufgeregt haben, schlug aber dann das Karma zu. Mazepin fiel später in der 44. Runde mit Hydraulikproblemen aus und musste das Rennen beenden.