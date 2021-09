Sebastian Vettel nach Zandvoort-Desaster brutal ehrlich – „Das ist unsere Schwäche“

Es war kein schönes Formel-1-Wochenende für Sebastian Vettel in Zandvoort.

Der Deutsche ist bereits am Samstag im Qualifying früh ausgeschieden und hatte für den Grand Prix am Sonntag somit eine miese Ausgangslage. Nach dem Rennen zeigte sich Sebastian Vettel enttäuscht.

Sebastian Vettel nach Zandvoort-Desaster brutal ehrlich

Nach dem unglücklich verlaufenen Qualifying startete Vettel an Position 15. In Zandvoort ist es jedoch bekanntlich schwer, zu überholen. Dann kam noch dazu, dass der Heppenheimer bereits nach elf Runden auf die harten Reifen wechseln musste.

Sebastian Vettel verpasste beim Grand Prix in den Niederlanden die Punkteränge deutlich. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Bradley Collyer

„Im Auto hat es sich nicht so schlecht angefühlt, allerdings kam ich an den anderen Autos nicht vorbei. Im ersten Stint haben wir relativ früh den Boxenstopp eingezogen und dann waren wir am Ende des Feldes. Dann haben wir viel Zeit mit Überrundungen verloren und ich habe mich schwergetan, zu überholen“, sagte Vettel nach dem Rennen gegenüber „Sky“.

Das Ergebnis des Niederlande-GP:

Verstappen Hamilton Bottas Gasly Leclerc Alonso Leclerc Perez Ocon Norris Ricciardo Stroll Vettel Giovinazzi Kubica Latifi Russell Schumacher

DNF: Mazepin

DNF: Tsunoda

Hinzu kam noch ein Schockmoment für den Aston-Martin-Piloten. In Runde 38 verliert Vettel das Heck und rutscht Richtung Mauer. Glücklicherweise gab es keinen Aufschlag, er verlor aber zu dem Zeitpunkt zwei Plätze. „Mit dem Risiko, welches ich dann gehen musste, habe ich mich dann gedreht und mehr Zeit verloren.

Vettel: „Das ist unsere Schwäche“

Sein Fazit zum Grand Prix in den Niederlanden fällt daher sehr offen und ehrlich aus. “Wir hätten uns weiter oben qualifizieren müssen, das ist unsere Schwäche. Samstag wurden wir auf dem falschen Fuß erwischt. Stehen wir weiter vorne können wir ein ganz einfaches Rennen fahren, so müssen wir mehr Risiko eingehen.“

In Runde 38 gab es für Sebastian Vettel einen Schockmoment, als er das Heck verliert und in Richtung Mauer rutscht. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Am Ende sprang für den vierfachen Weltmeister nur der 13. Platz raus und er verpasste somit die Punkteränge deutlich.

Bereits am kommenden Sonntag steht dann in Monza das dritte Rennen in drei Wochen nach der Sommerpause statt. Ob Vettel dann wieder in die Punkte fahren kann? (oa)