Formel 1 im Live-Ticker: Nächstes Vettel-Debakel in Brasilien?

An diesem Wochenende macht die Formel 1 in Brasilien Halt.

Nachdem Lewis Hamilton sich vor zwei Wochen in den USA den WM-Titel in der Formel 1 gesichert hatte, ist die Spannung an der Spitze der Fahrerwertung zwar raus. Doch speziell für Ferrari wird es darum gehen, die Seuchensaison versöhnlich abzuschließen.

Kann Sebastian Vettel am Zuckerhut jubeln? Oder gibt es den nächsten Rückschlag für die Scuderia?

13.54 Uhr: Für Ferrari geht es an diesem Wochenende und am abschließenden Rennwochenende in Abu Dhabi in zwei Wochen darum, diese Seuchensaison mit einem versöhnlichen Ende abzuschließen. Von den 19 bisherigen Rennen in diesem Jahr gewann Ferrari lediglich drei. Zwei Mal durfte Charles Leclerc jubeln, ein Mal Sebastian Vettel. Immer wieder war die Scuderia von Schäden gebeutelt – so auch beim vergangenen Rennen in den USA, als Vettel schon nach wenigen Runden wegen eines Schadens an der Aufhängung ausgefallen war.

11.54 Uhr: Die vergangenen zehn Rennen in Sao Paulo:

1. Lewis Hamilton 2. Max Verstappen 3. Kimi Räikkönen 2017

1. Sebastian Vettel 2. Valtteri Bottas 3. Kimi Räikkönen 2016

1. Lewis Hamilton 2. Nico Rosberg 3. Max Verstappen 2015

1. Nico Rosberg 2. Lewis Hamilton 3. Sebastian Vettel 2014

1. Nico Rosberg 2. Lewis Hamilton 3. Felipe Massa 2013

1. Sebastian Vettel 2. Mark Webber 3. Fernando Alonso 2012

1. Jenson Button 2. Fernando Alonso 3. Felipe Massa 2011

1. Mark Webber 2. Sebastian Vettel 3. Jenson Button 2010

1. Sebastian Vettel 2. Mark Webber 3. Fernando Alonso 2009

Freitag, 15. November, 8.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Formel-1-Rennen in Sao Paulo. Hier versorgen wir dich an diesem Wochenende mit allen Infos rund um den Brasilien-GP.