Formel 1: Mega-Talent sitzt schon wieder im Auto – bahnt sich die Blitz-Beförderung an?

Das Fahrerkarussell in der Formel 1 dreht sich munter weiter. Insgesamt elf Fahrercockpits sind noch zu vergeben. Vor allem um die freien Plätze bei Red Bull und Mercedes reißen sich fast täglich neue Gerüchte. Nun sorgt eine neue Entwicklung für Furore. Erhält DIESES Fahrertalent direkt einen Platz bei einem Top-Team?

Nach der Bekanntgabe des Sensationswechsels von Lewis Hamilton zu Ferrari ist der zweite Fahrerplatz im Mercedes neben George Russell immer noch frei. Zuletzt war neben Carlos Sainz auch Top-Talent Kimi Antonelli im Gespräch beim deutschen Werksteam. Nun gibt es neue Indizien für eine Anstellung Antonellis bei Mercedes!

Formel 1: Antonelli absolviert nächsten Test für Mercedes!

Erst Mitte April durfte der erst 17-Jährige seinen ersten Test im österreichischen Spielberg absolvieren (DERWESTEN berichtete). Nun folgte am vergangenen Wochenende der nächste Schritt für Antonelli. Das Nachwuchstalent durfte in Imola den Mercedes-Boliden W13 aus der Saison 2022 testen. Es ist das erste Mal, dass der Italiener in einem Wagen aus dem derzeitigen Aerodynamik-Reglement unterwegs ist.

Im Gegensatz zu seiner ersten Testfahrt lief der zweite Lauf für Antonelli in Imola wohl besser. Der Formel-2-Pilot durfte, anders als zuvor in Spielberg, unter guten Streckbedingungen auf die Piste. Der Test soll problemlos verlaufen sein, lediglich ein kurzer Ausflug ins Kiesbett stellte einen kleinen Schönheitsfehler für Antonelli dar.

Antonelli nächste Saison in der Formel 1?

Besonders in diesem Jahr sind solche Tests für die Rennställe goldwert. Aufgrund des Zwei-Jahres-Programms ist es nun erlaubt, Autos zu testen, die auch nach der Formel-1-Saison 2022 zum Einsatz kamen. Davon profitieren nicht nur die Teams, sondern auch viele Nachwuchsfahrer, die sich bei solchen Tests in den neueren Autos beweisen dürfen. So auch Antonelli.

Führt der Weg des 17-Jährigen also nach nur einer Formel-2-Saison direkt in die Formel 1? Abwegig ist dieser Gedanke nicht, immerhin gilt Antonelli als Schützling von Teamchef Toto Wolff. Der Italiener hat jedoch starke Konkurrenz. Mit Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat einer der formstärksten Fahrer im Grid für das nächste Jahr immer noch keinen Vertrag.