Formel 1: Juwel-Hammer perfekt! Wunderkind steigt ins Cockpit

Auf diesen Moment haben viele gewartet: Wunderkind Kimi Antonelli steigt erstmals in der Formel 1 ins Cockpit.

Seine ersten Runden in der Formel 1 werden viele mit Argusaugen beobachten. Schließlich ist das erst 17-jährige Supertalent ein heißer Anwärter auf das Erbe von Lewis Hamilton im kommenden Jahr.

Formel 1: Supertalent Antonelli steigt ins Cockpit

Seit der Hammer-Wechsel von Hamilton zu Ferrari bekannt ist, sucht Mercedes einen Nachfolger für seinen Superstar. Ein Name fällt dabei immer wieder: Kimi Antonelli. Mit gerade einmal 17 Jahren wird er als Wunderkind des Motorsports gehandelt. Selbst das gigantische Hamilton-Erbe wird ihm zugetraut.

+++ Formel 1 rutscht in die Krise – Anblick lässt alle Alarmsirenen schrillen +++

Seit diesem Jahr fährt der Italiener in der Formel 2. Schon jetzt wird er aber die erste Chance bekommen, sich in einem Boliden der Formel 1 zu beweisen. Übereinstimmenden Berichten zufolge wurde Antonelli als Fahrer für einen Mercedes-Test in Österreich auserwählt. Am 16. und 17. April testen die Silberpfeile auf dem Spielberg mit dem W12 aus der Saison 2021 – und mit dem Supertalent am Steuer. Das berichten internationale Medien übereinstimmend.

Erster Auftritt im F1-Boliden

Es soll nicht sein letzter Test bleiben. Immer wieder will Mercedes den Youngster in diesem Jahr ins Auto setzen. Ohne Formel-1-GP im Lebenslauf gilt er als „Young Driver“, darf auf mindestens zwei Freie Trainings in dieser Saison im aktuellen Silberpfeil hoffen. Weitere Probefahrten, auch im W13 von 2022, sind geplant.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Für Antonelli die Chance, sein Können auf der großen Bühne zu beweisen. Ob er wirklich schon 2025 in die Formel 1 aufrückt und das Cockpit von Lewis Hamilton übernimmt, hängt zu einem beachtliche Teil von seinen Performances in der Formel 2 und den F1-Testfahrten in Mercedes ab.