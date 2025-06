Formel 1: Verstappen macht es offiziell – jetzt kann es jeder sehen

Er ist weiterhin ein Gesprächsthema der Formel 1: Max Verstappen. Der vierfache Weltmeister kämpft in der aktuellen Saison in einem nicht so schnellen Auto mit den beiden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris um den Titel. Auch andere Konkurrenten wie Mercedes mischen vorne immer wieder mit.

Das macht es für Verstappen umso schwieriger, wenn er seinen fünften Formel-1-Titel in Folge holen will. Den nächsten, wichtigen Schritt dafür könnte der Red-Bull-Star nun beim Österreich-GP machen. Für das Heimrennen seines Rennstalls machte er jetzt eine offizielle Verkündung.

Formel 1: Offizielle Verstappen-Verkündung

Es ist ein besonderes Rennen für Red Bull und Max Verstappen! Der Österreich-GP ist zum einen ein Heimrennen für das Formel-1-Team und auch eine beliebte Strecke für zahlreiche Niederländer. Jedes Jahr reisen Tausende Verstappen-Anhänger nach Spielberg, um den Superstar anzufeuern.

Deshalb hat sich Verstappen nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Für das Rennen in Spiel präsentierte er ein neues Helmdesign. Der Red-Bull-Star wird mit diesem speziellen Helm an den Start gehen und versuchen, den dritten Sieg in diesem Jahr einzufahren.

„So besonders wie immer,“ postete Verstappen in den sozialen Medien einige Fotos des neuen Helms mit den Flaggen der Niederlande, von Österreich und Belgien. Das Löwendesign, das normalerweise die Oberseite seines Helms ziert, bleibt erhalten, und das Marineblau wird besser zur Lackierung seines RB21 passen.

Verstappen will Rückstand aufholen

Mit 43 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Oscar Piastri geht Verstappen ins nächste Formel-1-Rennen. Auf Lando Norris sind es übrigens nur noch 21 Punkte, nachdem der Brite beim Kanada-GP das Auto nach einem Zusammenstoß mit seinem Teamkollegen abstellen musste.

Aber in Österreich droht Verstappen auch wieder Ärger: Da er weiterhin 11 von 12 zulässigen Strafpunkten hat, könnte er bei einem weiteren Zwischenfall eine Rennsperre kassieren. Es wird also ein spannendes Wochenende für den Niederländer und seine zahlreichen Fans.