Formel 1: Achtung, Frust-Gefahr! DAS musst du zum Saisonbeginn dringend beachten

Die Formel-1-Saison startet und wieder gibt es viele Veränderungen! Jahr für Jahr müssen sich die Fans auf Neuerungen gefasst machen. In diesem Jahr sind es unter anderem neue Teamnamen und eine Ausnahme direkt zu Beginn.

Denn die ersten beiden Formel-1-Rennen werden nicht etwa an einem Sonntag stattfinden, wie die Fans es aus den letzten Jahren immer gewohnt waren. Der Bahrain-GP und der Saudi-Arabien-GP werden schon früher ausgetragen.

Formel 1: Achtung, Frust-Gefahr!

Endlich ist es wieder so weit! Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. starten in die neue Formel-1-Saison. Die Piloten und Teams werden alle versuchen, Verstappen und Red Bull von der Spitze zu verdrängen. Der Niederländer schielt nämlich schon auf den vierten Weltmeister-Titel in Folge.

Den Anfang macht dabei der Bahrain-GP. In den vergangenen Jahren saßen die Fans an den Sonntagen stets vor dem Fernseher und fieberten bei den Rennen mit. Lediglich im vergangenen Jahr gab es eine Ausnahme, als der Las-Vegas-GP an einem Samstag stattfand. Und in diesem Jahr gibt es sogar gleich zwei Ausnahmen. In Bahrain und auch in Saudi-Arabien wird je an einem Samstag gefahren.

Der Grund dafür ist der islamische Fastenmonat Ramadan, der am 10. März beginnt. Da hätte eigentlich der Saudi-Arabien-GP stattfinden sollen. Damit das Rennen und das ganze Event drumherum sich nicht mit dem Ramadan, bei dem tagsüber gefastet wird, und seinen Ritualen überschneiden, findet das Rennen einen Tag vorher statt, wie der Automobil-Weltverband FIA mitteilte. Das Rennen in Bahrain wurde aus logistischen Gründen ebenfalls auf den Samstag gelegt, damit die Teams ausreichend Zeit für den Transport der Fahrzeuge und des ganzen Materials haben. Es dürfen laut Regularien nämlich nicht weniger als sieben Tage zwischen zwei Rennen liegen. Viele Fans haben es sicherlich schon mitbekommen, andere könnten am Sonntag verdutzt dreingucken, wenn plötzlich kein Rennen stattfindet.

Auch neue Teamnamen

Aber das sind nicht die einzigen Neuerungen, auf die sich die Formel-1-Fans gefasst machen müssen. Zwei Teams haben zwei neue Namen: Red Bulls Schwesterteam war jahrelang unter AlphaTauri bekannt. Seit diesem Jahr heißt das Team um die beiden Piloten Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda nun Visa Cash App RB Formula One. Das wird wohl ein wenig dauern, bis die Fans das drauf haben werden.

Dann wäre da auch noch Alfa Romeo. So heißt das Team nun nicht mehr. Stattdessen gehen Valtteri Bottas und Zhou Guanyu unter den Teamnamen Stake F1 Team Kick Sauber an den Start. Auch ein noch gewöhnungsbedürftiger Name.