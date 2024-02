Formel 1-Fans völlig baff – kann das wirklich wahr sein?

Jeder, wirklich jeder Experte, Fan und Teamchef der Formel 1 war vor Saisonstart davon überzeugt: Red Bull (hier mehr zum Rennstall lesen) macht es wieder. Im vergangenen Jahr war gegen den Rennstall kein Kraut gewachsen. Max Verstappen düste im Eiltempo zum dritten Weltmeistertitel.

Wenig deutete bisher darauf hin, dass sich das in diesem Jahr ändert. Doch die Formel 1 ist immer für eine Überraschung gut. Und so schauten viele Fans am Donnerstag ungläubig auf das, was sich auf dem bahrainischen Asphalt abspielte. Strauchelt der Branchenprimus etwa plötzlich?

Formel 1: Verstappen spielt keine Rolle

Noch nach dem ersten Tag der Wintertests hatte die Königsklasse des Motorsports kollektiv aufgestöhnt. Verstappen fuhr (mal wieder) alles in Grund und Boden. Die Weltmeisterschaft, da legten sich einige Experten schon fest, ist bereits entschieden. Eine Woche später herrscht schon wieder Schnappatmung – dieses Mal aber, weil der Niederländer weit von der Spitze entfernt ist.

+++ „Drive to Survive“: Netflix macht es offiziell – jetzt herrscht Gewissheit +++

Untypischerweise fanden die ersten beiden Trainings-Sessions des Grand-Prix-Auftakt-Wochenendes bereits am Donnerstag (29. Februar) statt. Und Verstappen sah in der Formel 1 überhaupt nicht gut aus. In beiden Sessions landete er nur auf Platz 6!

Überraschungssieger und Mercedes-Dominanz

Im ersten freien Training sorgte Daniel Ricciardo für einen Paukenschlag! Der Racing-Bulls-Pilot steuerte seinen Wagen völlig überraschend auf den ersten Platz. Dahinter reihten sich zwei McLaren sowie Ricciardo-Kollege Yuki Tsunoda ein.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Wer damit gerechnet hatte, dass Red Bull und Verstappen bei der zweiten Einheit zurückschlagen würden, der sah sich erneut getäuscht. Verstappen lieferte wieder nur die sechstschnellste Zeit. Stattdessen setzten sich Lewis Hamilton und George Russell an die Spitze des Tableaus.

Formel 1: Ein Fingerzeig?

Und prompt diskutieren die Fans leidenschaftlich. Gibt es Probleme bei Red Bull, konnten die anderen Teams die Lücke doch schließen? Fakt ist: Trainingszeiten bleiben mit Vorsicht zu genießen. Dort testen die Teams unterschiedliche Programme. Niemand weiß, welchen Fokus RB und Verstappen setzen.

Auch das könnte dich interessieren:

Die Tatsache, dass Ricciardo und Tsunoda in FP2 schon wieder 12. beziehungsweise 15. wurden, zeigt, dass vor dem Start der Formel 1 noch nichts in Stein gemeißelt ist. Den ersten richtigen Vergleich gibt es am Freitag im Qualifying.