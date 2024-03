Formel 1: Zum Auftakt herrscht bittere Gewissheit! Fans sind entsetzt

Endlich hat die Formel 1 wieder angefangen! Das wird sich jeder Fan gedacht haben. Nach einer sensationellen Saison von Max Verstappen, in der der Niederländer dominierte, gab es große Hoffnungen, dass es in 2024 deutlich spannender wird.

Doch diese Hoffnung wurde direkt beim Formel-1-Auftakt in Bahrain zerstört. Verstappen holte sich nicht nur die Pole-Position, sondern gewann auch noch das erste Rennen am Samstag (2. März). Die Fans können es nicht fassen.

Formel 1: Bittere Gewissheit zum Auftakt

Wird es wieder eine Formel-1-Saison zum Einschlafen? Auch wenn nur ein Rennen ausgetragen wurde, gibt es diese große Sorge schon bei vielen Fans und Experten. Schließlich dominiert Red Bull erneut. Vor allem Max Verstappen, der den Bahrain-GP direkt zum Start gewinnen konnte.

Der Niederländer startete von ganz vorne und beendete das Rennen auch als Erster. Dahinter schaffte es sein Teamkollege Sergio Perez auf den 2. Platz. Dritter wurde Ferrari-Star Carlos Sainz. An sich ist es erst mal nichts Wildes, dass Verstappen gewinnt. Doch 21 Sekunden vor Perez sind schon eine Machtdemonstration des dreifachen Weltmeisters.

Hoffnung hatten viele Fans, da Red Bull in den freien Trainings noch nicht so überzeugen konnte. Doch wenn es dann drauf ankommt, ist Verstappen da. Auch der im vergangenen Jahr kriselnde Perez wird sich über den zweiten Platz freuen.

Fans entsetzt: „Bitte nicht schon wieder“

Droht also wieder gähnende Langeweile in der Formel 1? Die Fans sind nach dem ersten Rennen jedenfalls besorgt. „Verstappen gewinnt mal wieder ohne Probleme und mit einem Monster-Vorsprung. Es soll bitte nicht noch so eine Saison werden. Das halte ich nicht aus“, „Natürlich gewinnt er. Warum freue ich mich überhaupt jedes Wochenende?“ und „Ja, cool. Dann können wir die Saison wieder beenden. Brauchen jedes Mal nicht einschalten“, heißt es von einigen Fans auf X (ehemals Twitter).

Was aber doch noch ein wenig Hoffnung macht: Die Saison ist lang und die Teams können sich stets verbessern. Vielleicht wird es doch nicht so oft vorkommen, dass die niederländische Nationalhymne zum Ende zuhören sein wird. Weiter geht es in der Motorsport-Königsklasse am kommenden Wochenende zum Großen Preis von Saudi-Arabien (9. März).