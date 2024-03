Formel 1: Bahrain-GP im Live-Ticker: Komplettes Desaster – Horror-Auftakt in neue Saison

Die Formel 1 ist zurück! An diesem Wochenende startet die Königsklasse in die neue Saison. Auch 2024 geht es in Bahrain los – und wieder wird sich einiges ändern.

Machtverhältnisse könnten sich verschieben. Sogar an der Spitze? Red Bull hatte sich in den Tests und Trainings vor dem Bahrain-GP nicht so dominant präsentiert, wie letzte Saison. Und auch dahinter tobt in der Formel 1 ein Kampf.

Formel 1: Bahrain-GP im Live-Ticker

Alle sind sich sicher: Das erste Rennen des Jahres wird ein Wegweiser für alle Teams, wohin die Reise gehen könnte. Und über allem schweben die jüngsten Horner-Leaks. Wir begleiten für dich den Bahrain-GP der Formel 1 im Live-Ticker. Hier verpasst du keine Info, kein Highlight. Viel Spaß!

Formel 1: Ergebnis Qualifying

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Nico Hülkenberg (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Kevin Magnussen (Haas) Valtteri Bottas (Sauber) Zhou Guanyu (Sauber) Logan Sargeant (Williams) Esteban Ocon (Alpine) Pierre Gasly (Alpine)

14.25 Uhr: Erfreulich für alle Fans: Den Start gibt es heute auch im Free-TV. Alle Infos zur TV-Übertragung gibt es hier.

13.55 Uhr: Wer holt sich den ersten Sieg des Jahres? In den vergangenen vier Jahren gab es mit Perez (2020), Hamilton (2021), Leclerc (2022) und Verstappen (2023) vier verschiedene Sieger. Wird der Niederländer wieder ganz vorne stehen?

Samstag, 10.30 Uhr: Guten Morgen am (ungewohnten) Race-Day! Schon heute Abend steigt der Bahrain-GP – aus Rücksicht auf den Ramadan erstmals am Samstag. Beginnt auch die Saison 2024 mit einem Verstappen-Sieg? Geht Alpine völlig unter? Und was macht Nico Hülkenberg aus der nächsten beachtlichen Qualifying-Performance?

18.08 Uhr: Was bleibt also aus der Qualifikation? Verstappen bleibt das Maß aller Dinge, Nico Hülkenberg setzt mit Blick auf einen möglichen Wechsel zu einem Top-Team das erste Ausrufezeichen – und Alpine erlebt ein komplettes Desaster. Der stolze französische Rennstall steht vor einer Katastrophen-Saison.

Q3: Es reicht letztlich nicht für mehr als Platz 10 im letzten Quali-Abschnitt. Aber trotzdem: Was für eine Wahnsinnsleistung von Nico Hülkenberg. Ein Erfolg für ihn.

Und ganz vorne? Da ist es wieder der fliegende Holländer! Wenn es drauf ankommt, ist Max Verstappen nicht zu schlagen. Zwei Zehntel nimmt er Charles Leclerc ab. George Russel komplettiert die Top 3. Enttäuschend auf Platz 9: Lewis Hamilton, der deutlich hinter seinem Kollegen liegt.

Q3: Schlussspurt in Bahrain! Was ist drin für Nico Hülkenberg und wer schnappt sich die Pole? Ferrari hält Max Verstappen bisher in Schach.

Q2: Was ist hier denn los? Nico Hülkenberg schafft es wirklich ins Q3, liegt zeitweise sogar lange auf Platz 2! Was für eine Leistung in einem Auto, dass viele Experten als schlechtestes im Feld sehen. Raus sind Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Lance Stroll und Yuki Tsunoda. Mercedes musste lange zittern. Doch mit den Schlussrunden schaffen es George Russell und Lewis Hamilton doch noch weiter.

Q2: Der zweite Durchgang ist eröffnet. Auffällig: Die Abstände zwischen den Teams sind enorm knapp. Bis auf Gasly lagen alle Piloten innerhalb von einer Sekunde hinter dem schnellsten Fahrer.

Q1: Das Alpine-Drama nimmt hiermit offiziell seinen Lauf. Weder Esteban Ocon noch Pierre Gasly können eine Duftmarke setzen. Sie starten am Ende des Feldes. Zudem scheiden auch Logan Sargeant, Zhou Guanyu und Valtteri Bottas aus.

Die schnellste Runde lieferte Carlos Sainz vor Lance Stroll. Und erfreulich aus Deutscher Sicht: Nico Hülkenberg schafft den Sprung in Q2.

Q1: Auf geht’s! Ferrari ist das erste Team, dass seine Fahrer rausschickt. Der Rest des Feldes folgt umgehend.

16.56 Uhr: In wenigen Augenblicken startet die Qualifikation wie gewohnt mit Q1. 18 Minuten haben die Fahrer Zeit, eine gute Rundenzeit hinzulegen. Für die schlechtesten Fünf ist der Abend vorzeitig gelaufen.

16.21 Uhr: Heute trafen im Paddock erstmals Ralf Schumacher (Sky-Experte) und Günther Steiner (Ex-Haas-Boss und jetzt RTL-Experte) aufeinander. Beide waren sich ja nicht gerade grün. Doch die beiden haben offensichtlich Frieden geschlossen. „Ich bin wieder Freund mit Ralf. Die Welt ist wieder in Ordnung“, sagte Steiner

14.34 Uhr: Es geht nach vorne für Max Verstappen, aber für den Platz an der Sonne reicht es immer noch nicht. Platz 3 hinter Carlos Sainz und Fernando Alonso. Die Teams wechseln sich mit den Spitzenzeiten ab. Das verspricht ein spannendes Qualifying!

13.30 Uhr: In diesem Moment startet das dritte und letzte Training. Danach wird es beim Qualifying ernst. Hier halten wir dich auf dem Laufenden.

12.40 Uhr: Die ersten beiden Freien Trainings haben für dicke Überraschungen gesorgt. Red Bull hinkt hinterher, in FP2 gab es einen Doppelsieg für Mercedes! „Es ist ein Schock“, sagt Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton. Eigentlich müsste man sich freuen. Er verrät aber: Man versteht den Leistungssprung nicht. Dadurch wird es schwer, die Lehren daraus zu ziehen. „Ich verstehe es wieder nicht. Wir nehmen das jetzt so hin, aber wir kommen nicht weiter. Wir müssen den Kopf senken und weiter am Setup arbeiten.“

11.21 Uhr: Wer wird Weltmeister, wer überzeugt, wer enttäuscht, wo knallt es? Wir haben für euch fünf steile Thesen zur neuen Saison. Darunter richtig heiße Dinger. Hier kannst du sie lesen.

10.10 Uhr: Über dem Saisonstart schweben dunkle Wolken. Vor allem bei Red Bull. Nachdem die Beschwerde gegen Teamchef Christian Horner nach wochenlangen Untersuchungen abgewiesen wurden, sorgte nun ein Leak für Riesenwirbel. Hier die Einzelheiten.

8.22 Uhr: 96 Tage ist es das letzte Rennen her, heute gibt es nach viel Entwicklung, Testerei und Training endlich wieder Race-Action. Das Qualifying wird ein Fingerzeig, wer im Winter gute Arbeit gemacht hat und sich Hoffnungen machen darf.

Freitag, 7.20 Uhr: Guten morgen und herzlich Willkommen in der neuen Saison! Die Formel 1 hat die Winterpause hinter sich gelassen. Heute geht es endlich wieder rund – und in unserem Live-Ticker verpasst du nichts!