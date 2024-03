Formel 1: Bahrain-GP im Live-Ticker: Hammer vor Saisonstart – „Es ist ein Schock“

Die Formel 1 ist zurück! An diesem Wochenende startet die Königsklasse in die neue Saison. Auch 2024 geht es in Bahrain los – und wieder wird sich einiges ändern.

Machtverhältnisse könnten sich verschieben. Sogar an der Spitze? Red Bull hatte sich in den Tests und Trainings vor dem Bahrain-GP nicht so dominant präsentiert, wie letzte Saison. Und auch dahinter tobt in der Formel 1 ein Kampf.

Formel 1: Bahrain-GP im Live-Ticker

Alle sind sich sicher: Das erste Rennen des Jahres wird ein Wegweiser für alle Teams, wohin die Reise gehen könnte. Und über allem schweben die jüngsten Horner-Leaks. Wir begleiten für dich den Bahrain-GP der Formel 1 im Live-Ticker. Hier verpasst du keine Info, kein Highlight. Viel Spaß!

13.30 Uhr: In diesem Moment startet das dritte und letzte Training. Danach wird es beim Qualifying ernst. Hier halten wir dich auf dem Laufenden.

12.40 Uhr: Die ersten beiden Freien Trainings haben für dicke Überraschungen gesorgt. Red Bull hinkt hinterher, in FP2 gab es einen Doppelsieg für Mercedes! „Es ist ein Schock“, sagt Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton. Eigentlich müsste man sich freuen. Er verrät aber: Man versteht den Leistungssprung nicht. Dadurch wird es schwer, die Lehren daraus zu ziehen. „Ich verstehe es wieder nicht. Wir nehmen das jetzt so hin, aber wir kommen nicht weiter. Wir müssen den Kopf senken und weiter am Setup arbeiten.“

11.21 Uhr: Wer wird Weltmeister, wer überzeugt, wer enttäuscht, wo knallt es? Wir haben für euch fünf steile Thesen zur neuen Saison. Darunter richtig heiße Dinger. Hier kannst du sie lesen.

10.10 Uhr: Über dem Saisonstart schweben dunkle Wolken. Vor allem bei Red Bull. Nachdem die Beschwerde gegen Teamchef Christian Horner nach wochenlangen Untersuchungen abgewiesen wurden, sorgte nun ein Leak für Riesenwirbel. Hier die Einzelheiten.

8.22 Uhr: 96 Tage ist es das letzte Rennen her, heute gibt es nach viel Entwicklung, Testerei und Training endlich wieder Race-Action. Das Qualifying wird ein Fingerzeig, wer im Winter gute Arbeit gemacht hat und sich Hoffnungen machen darf.

Freitag, 7.20 Uhr: Guten morgen und herzlich Willkommen in der neuen Saison! Die Formel 1 hat die Winterpause hinter sich gelassen. Heute geht es endlich wieder rund – und in unserem Live-Ticker verpasst du nichts!