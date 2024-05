Formel 1 – Miami-GP im Live-Ticker: Erstes Rennen nach Newey-Hammer – wie präsentiert sich Red Bull?

Vorhang auf für die sechste Runde der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Nach einer kurzen Pause reisen Max Verstappen und Co. zum Miami-GP an die amerikanische Ostküste. Und das bestimmende Thema sind an diesem Wochenende nicht etwa die Fahrer, sondern Adrian Newey.

Es ist das erste Wochenende seit Red Bull es offiziell machte: Der Star-Designer wird den Rennstall 2025 verlassen und sich bis dahin vorrangig um das Hypercar denn um den Formel 1-Wagen kümmern. Beeinflusst das den Rennstall für das Wochenende und den Rest der Saison?

Formel 1 – Miami-GP im Live-Ticker

Um Punkte geht es für die Fahrer an diesem Wochenende aber natürlich dennoch – und zwar doppelt. Wie schon in China handelt es sich beim Miami-GP um ein Sprintwochenende. Bedeutet: Schon am Freitag (3. Mai) startet die Formel 1 nach nur einem Training direkt mit der Sprint-Quali durch. Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Formel 1 – Miami-GP Zeitplan:

Freitag, 3. Mai

18.30 Uhr: 1. Freies Training

22.30 Uhr: Sprint-Shootout

18.00 Uhr: Sprint

22.00 Uhr: Qualifying

22 Uhr: Großer Preis von Miami

19.00 Uhr: Mittlerweile läuft die Session wieder. Auch Max Verstappen verbremste sich schon. Bisher kommt noch niemand problemlos durchs Training.

18.35 Uhr: Aber genauso schnell werden die roten Flaggen geschwenkt! Charles Leclerc hat seinen erblauten Ferrari unter der Brücke gedreht. Die Stelle ist zu eng, als dass der Monegasse aus eigener Kraft wenden könnte. Weil hinter ihm ein Stau entsteht, unterbrechen die Stewards die Session. Keine guten Nachrichten für Ferrari. Ihr Top-Star bekommt vor dem Shootout wohl keine Übung mehr.

18.30 Uhr: Die Ampeln schalten auf Grün und schon geht es los.

18.00 Uhr: In einer halben Stunde drehen die zwanzig Fahrer ihre ersten Runden des Wochenendes. Mal sehen, wer sich am schnellsten an die Bedingungen an der amerikanischen Ostküste gewöhnt.

17.17 Uhr: Unter den Fans genießt der Kurs nicht gerade die größte Beliebtheit. Red-Bull-Boss Christian Horner hat nun einen irren Vorschlag geäußert, wie man die Attraktivität deutlich steigern könnte. Alle Details dazu liest du hier.

17.00 Uhr: Der Ablauf des Wochenendes ist schnell erklärt. Heute gibt es nur eine Trainingssession, danach folgt auch schon der Sprint Shootout. Viel Zeit, um sich die Besonderheiten der Strecke rund um das Hard-Rock-Stadium in Erinnerung zu rufen bleiben also nicht.

16.23 Uhr: Die Abgangsnachricht von Adrian Newey war natürlich DIE Meldung der vergangenen Woche. Prompt brodelt auch die Gerüchteküche um einen möglichen Ferrari-Wechsel des Designers. Bald-Ferrari-Pilot Lewis Hamilton ließ mit seiner Reaktion gleich mal tief blicken, als er auf die Personalie angesprochen wurde >>>

Freitag, 3. Mai, 16 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Es ist das sechste von 24 Rennwochenenden und die Formel 1 gastiert in Miami. Wird das Wochenende wieder mehr Show als Rennspaß? Wir finden es heraus.