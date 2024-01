Handball-EM: Deutschland – Island: Hammer vor Anpfiff – jetzt herrscht Gewissheit

Nach der Vorrunde steht bei der Handball-EM 2024 in Deutschland die Hauptrunde an. Die deutschen Fans sind voller Vorfreude, für das DHB-Team geht es in Köln in der Lanxess-Arena weiter. Das Auftaktspiel der Hauptrunde heißt: Deutschland – Island.

Von Beginn an geht es für das DHB-Team schon fast um alles. Deutschland braucht gegen Island sofort einen Sieg, um seine Chancen auf den Einzug ins Halbfinale noch zu wahren. Schuld daran ist die erste Pleite bei der Handball-EM 2024 gegen Frankreich.

Deutschland – Island im Live-Ticker

Schafft Deutschland gegen Island den nächsten Sieg? Droht dem DHB-Team das vorzeitige Aus? Und wie hat Deutschland die Pleite gegen Frankreich verkraftet? Wir verfolgen das Spiel bei der Handball-EM 2024 für dich live und versorgen dich stets mit den neusten Informationen.

Deutschland – Island -:- (-:-)

18.35 Uhr: Für DHB-Coach Alfred Gislason ist es ein ganz besonderes Spiel, er spielt gegen sein Heimatland Island. Er will beide Hymnen mitsingen: „Ich bin zwar Isländer, aber ich arbeite mit dieser Mannschaft. Und ich liebe diese Mannschaft.“

18.19 Uhr: Aktuell läuft das zweite Spiel der deutschen Gruppe. Frankreich trifft auf Kroatien, noch ist alles ausgeglichen.

Spielinfo

Anwurf: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Lanxess Arena, Köln

17.33 Uhr: Durch den Sieg von Österreich kann Deutschland wieder aus eigener Kraft das Halbfinale der Heim-EM erreichen. Gewinnt Deutschland alle vier Hauptrundenspiele, wäre es mit acht Punkten nicht von einem der beiden ersten Plätze zu verdrängen.

17.31 Uhr: Österreich schlägt Ungarn mit 30:29 und schreibt damit sein Handball-Märchen bei der EM 2024 weiter. Und auch für Deutschland sind das tolle Nachrichten…

16.47 Uhr: Aktuell läuft bereits das erste Spiel der Hauptrunde in Gruppe I. Ungarn trifft auf Österreich. Für die Deutsche Mannschaft ist das Duell gleich entscheidend.

16.35 Uhr: Gegen die starken Franzosen musste Deutschland den ersten Dämpfer einstecken. Über weite Strecken konnte das DHB-Team mithalten, doch kurz vor dem Ende der ersten und zweiten Hälfte lief gar nichts zusammen.

16.01 Uhr: In der Vorrunde setzte sich Deutschland in einer Gruppe mit Frankreich, Nordmazedonien und Schweiz als Zweiter durch. Nach Siegen gegen Nordmazedonien und die Schweiz musste das DHB-Team am Dienstag (16. Januar) die erste Niederlage einstecken.

15.16 Uhr: Kurz zu den Fakten des Spiels: Anwurf ist heute Abend um 20.30 Uhr. Gespielt wird in der Lanxess-Arena in Köln. Dort bestreitet das DHB-Team im Übrigen alle weiteren Spiele.

Donnerstag, 18. Januar, 15.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen! Heute geht es bei der Handball-EM 2024 mit der Hauptrunde weiter. Deutschland trifft zum Auftakt auf Island.