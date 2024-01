Handball-EM: Deutschland – Frankreich: Schock nach Abpfiff!

Das DHB-Team ist super in die Handball-EM 2024 gestartet. Doch jetzt wartet der erste ganz dicke Brocken. Deutschland – Frankreich, das ist das Duell zweier Titelkandidaten. Ein Gratmesser – und noch mehr!

Denn obwohl die Gislason-Truppe schon für die Hauptrunde qualifiziert ist, wird Deutschland – Frankreich das bislang wichtigste Spiel der diesjährigen Handball-EM. Es geht nämlich direkt um Punkte für die Hauptrunde!

Handball-EM: Deutschland – Frankreich im Live-Ticker: Duell der Favoriten

Neben Dänemark und Schweden sind Deutschland und Frankreich die Top-Favoriten auf den EM-Titel. Die Fans erwartet am Dienstagabend (20.30 Uhr) in der Berliner Mercedes-Benz-Arena ein echter Hammer. Wir begleiten das Spiel der Handball-EM zwischen Deutschland – Frankreich im Live-Ticker für dich. Viel Spaß!

Deutschland – Frankreich 30:33 (15:17)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Nach dem Spiel folgt noch ein echter Hammer! Spanien kommt gegen Österreich nicht über ein 33:33 hinaus und ist damit in der Vorrunde raus! Das erste Topteam, das hier ganz früh scheitert.

Schluss! Frankreich gewinnt nach irre spannenden 60 Minuten womöglich auch verdient 33:30 und holt sich die ersten zwei Punkte für die Hauptrunde. Deutschland muss den ersten Dämpfer hinnehmen. Aber hey: Ihr wart mit einem absoluten Topteam auf Augenhöhe.

59.: Nein, nein, nein! Deutschland kann nicht dranbleiben. Die individuelle Klasse der Franzosen setzt sich hier wohl durch. Vier Tore Vorsprung – das scheint uneinholbar.

57.: Juri Knorr mit dem nächsten Aufsetzer-Tor, Frankreich antwortet prompt. Dreinhalb Minuten, zwei Tore Rückstand. LOS JETZT!

55.: Die letzten Minuten in einem irren Krimi! Deutschland am absoluten Limit, Frankreich wirkt etwas souveräner. Jetzt noch einmal die letzten Reserven rausholen!

48.: Und jetzt kommen die magischen Momente des Andy Wolff! Irre Paraden und Tore auf der Gegenseite lassen das deutsche Team ausgleichen. Die Halle ist da. Es ist ein irres Spiel.

46.: Deutschland bleibt dran, muss dafür aber alles kämpfen. Der hochklassige Gegner gibt derzeit nichts her, dass für eine Wendung des Spiels sorgen könnte. Die Treffsicherheit von Knorr und Golla ist es zu verdanken, dass man hier mit Siegchancen in die letzte Viertelstunde geht.

41.: Frankreich zieht erneut etwas weg, Deutschland kämpft sich wieder ran. Mentalität ist garantiert kein Problem dieses Teams. Aber hier darf auch keiner eine Sekunde abschalten. Die Franzosen sind brutal gefährlich.

36.: Aber genau das zeichnet das deutsche Team aus. In schwachen Momenten reißt man sich schnell wieder zusammen, attackiert und macht die Fehler wieder wett. Drei-Tore-Serie, Deutschland wieder dran!

33.: Das Gegenteil passiert. Deutschland verpennt auch den Restart und liegt plötzlich mit vier Toren hinten. Aufwachen, Jungs!

31.: Das Spiel läuft wieder. Jetzt muss das DHB-Team den Frust der verpatzten letzten Sekunden aus Halbzeit 1 schnell abschütteln und wieder reinstarten.

Pause in Berlin! Nach einem Traumstart für die Gislason-Truppe kam Frankreich ins Spiel, seither ist es so super knapp wie vermutet. Ausgerechnet in den Schlusssekunden holte sich das deutsche Team noch zwei Gegentreffer ab und erlebte einen Stimmungskiller. Aber noch ist hier alles sperrangelweit offen.

27.: Fast fünf Minuten gelang Frankreich kein Treffer, jetzt ist die Strähne durch einen Siebenmeter gerissen. Doch Deutschland konnte nicht davonziehen in dieser Zeit. Es bleibt super eng.

19.: Erst lässt Wolff die Tribünen mit zwei starken Paraden beben, dann hält sein Vertreter David Späth einen Siebenmeter und lässt alles kochen. Der Jubelschrei des Keepers lässt die Berliner Arena komplett ausrasten. Gänsehaut!

14.: Frankreich hat nach anfänglichen Problemen ins Spiel gefunden. Jetzt ist es die Partie auf Augenhöhe, die alle erwartet haben. Gegen die brutalen Würfe der Franzosen ist auch ein Andreas Wolff immer wieder machtlos. Deutschland jetzt zum zweiten Mal in Überzahl.

9.: Auf den Anschlusstreffer der Franzosen zum 3:4 antwortet Juri Knorr mit einem blitzschnellen Solo zum 5:3 – und er zieht dabei obendrein eine 2-Minuten-Strafe für Bleus-Star Nikola Karabatic. Nicht der erste überfallartige Angriff der Deutschen.

3.: Die ersten Minuten laufen ganz nach dem Geschmack des Gastgebers. Deutschland geht in Führung, Frankreich verwirft eine Doppelchance. Und so geht es weiter. 2:0 Knorr, Wolff hält, 3:0 Golla. Traumstart!

1.Minute: Anwurf Deutschland, das Spiel läuft!

20.28 Uhr: Das Lied der Deutschen erklingt, fast alle der 14.800 Fans in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena singt mit.

20.15 Uhr: Eine Viertelstunde noch, dann gehts los. Die Halle ist längst rappelvoll und brodelt schon. Es ist angerichtet.

19.27 Uhr: Schluss beim vorletzten Spiel der Gruppe A. Nordmazedonien drängt die Schweiz mit einem 29:27 auf den letzten Platz und macht Frankreichs Einzug in die nächste Runde schon vor dem Anwurf perfekt.

19.15 Uhr: In der Berliner Halle stören Fans das Spiel Schweiz – Mazedonien mit Schiedsrichter-Pfeifen. Der Hallensprecher setzte eine ganz deutliche Botschaft an diese Störer ab. Drohen solche Aktionen auch gleich beim anschließenden Deutschland-Spiel?

19.00 Uhr: Anderthalb Stunden noch bis zum Anwurf des Topspiels in Berlin. Beim anderen Spiel der Gruppe führt Mazedonien 20 Minuten vor Schluss gegen die Schweiz. Das dürfte den Franzosen gefallen. Die Hauptrunde wäre damit auch rechnerisch perfekt.

17.12 Uhr: Am Vorabend des Topspiels sorgte eine Szene für Entsetzen. Gegen Schweden zog sich der Niederländer Samir Benghanem eine Horror-Verletzung am Knie zu. Ein Mitspieler weinte an seiner Schulter. Der Verletzte blieb auf der Trage an der Seitenlinie, verfolgte das Spiel weiter. Es ging verloren (28:29).

15.49 Uhr: In den bisherigen beiden Duellen präsentierte sich Deutschland bärenstark. Machtdemonstration gegen die Schweiz, deutlicher Sieg gegen Nordmazedonien. So soll es weitergehen.

14.33 Uhr: Am liebsten willst du das Spiel natürlich hier im Live-Ticker verfolgen. Wissen wir. Wenn du es aber parallel auch im TV oder Livestream schauen willst, kannst du dich hier informieren, wo es übertragen wird.

13.15 Uhr: Frankreich ist rechnerisch noch nicht durch, hat aber beste Chancen. Bei einer Niederlage gegen das DHB-Team müsste man auch einen 23-Tore-Vorsprung auf die Schweiz einbüßen. Die Eidgenossen spielen bereits um 18 Uhr gegen Nordmazedonien und brauchen so etwas wie ein Schützenfest für den letzten Strohhalm.

12.30 Uhr: Deutschland ist schon sicher in der Hauptrunde. Doch das Spiel heute ist damit umso wichtiger. Denn: Das Spiel wird für die Hauptrunde angerechnet. In der Sechser-Gruppe der nächsten Runde zählt die Partie gegen das Team, das sich ebenfalls qualifiziert hat, schon als erstes Spiel. Immens wichtige Punkte also auf dem Weg ins Halbfinale.

Dienstag, 10.12 Uhr: Guten Morgen und hereinspaziert in den Live-Ticker zum Topspiel Deutschland – Frankreich bei der Handball-EM 2024. Hier kriegst du alle Infos und verpasst kein Highlight.