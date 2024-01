Handball-EM: Peinlich-Panne bei Deutschland – Island! Pfeifkonzert in Köln

Alles war angerichtet bei der Handball-EM: Die Spieler standen auf dem Feld bereit für die Nationalhymne, das Spiel Deutschland – Island in den Startlöchern. Plötzlich gab es Verwirrung auf dem Platz und auf den Rängen Pfiffe.

In der Lanxess-Arena kam es zu einer peinlichen Panne. Es wurde vor der Partie Deutschland – Island die falsche Hymne eingespielt. Die Fans konnten nicht fassen, was sie dort sahen und in erster Linie hörten.

Handball-EM: Panne im Stadion – Fans außer sich

Die Hauptrunde der Handball-EM steht an: Deutschland ist zu Gast im Handball-Mekka in Köln in der Lanxess-Arena. Erster Gegner der Hauptrunde waren die Isländer. Alles war angerichtet für ein echtes Handball-Fest. Zuvor hatten die Kroaten die Halle bereits ordentlich angeheizt und das Deutschland-Spiel sollte dem Ganzen noch einen draufsetzen.

>>> Handball-EM im TV und Livestream: Hier siehst du alle Spiele live <<<

Als beide Mannschaften bereitstanden für die Hymne, wurde erst die deutsche Nationalhymne abgespielt. Dabei lief alles noch glatt. Als dann aber die isländische Nationalhymne folgen sollte, bemerkten alle schnell: Hier stimmt irgendwas nicht!

>>> Hier geht’s zum Live-Ticker für das Spiel Deutschland – Island <<<

Falsche Hymne sorgt für Verwirrung

Aufgrund eines technischen Problems war die Hymne zunächst nur stotternd zu hören. Ein Laptop soll hängen geblieben sein. Die isländischen Spieler schauten sich verwirrt an, von den Rängen gab es Pfiffe der isländischen Fans. Nach wirren Augenblicken wurde die Hymne schließlich schnell abgebrochen. Für die Isländer gab es aufmunternden Applaus. Es dauerte ein, zwei Minuten, bis die Hymne dann in der richtigen Version abgespielt wurde.

Das könnte dich auch interessieren:

Von den Fans im Netz gab’s für diesen Vorfall natürlich einiges an Häme. Nach der peinlichen Panne konnten die Isländer dann doch noch die richtige Nationalhymne voller Inbrunst singen und das Spiel beginnen.