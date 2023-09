Basketball-WM 2023: Deutschland – Georgien im Liveticker: Bittere Nachricht vor dem Spiel

Bei der Basketball-WM 2023 wird’s heiß! Nach einer brillanten Vorrunde ist Deutschland gegen Georgien jetzt in der Zwischenrunde gefordert. Auch wenn die sechs Punkte mitgenommen werden – verlieren ist verboten!

Für einen guten Start in die nächste Runde der Basketball-WM 2023, vor allem aber damit man am Sonntag gegen Luca Doncics Slowenen nicht unter riesigem Erfolgsdruck steht, muss bei Deutschland – Georgien ein Sieg her. Bei uns bist du hautnah dran!

Basketball-WM 2023: Deutschland – Georgien im Liveticker: Hier alle Highlights

Wir begleiten bei der Basketball-WM 2023 Deutschland – Georgien im Live-Ticker für dich. Hier verpasst du kein Highlight, kriegst bis zum Tippoff alle wichtigen Infos zur Partie. Viel Spaß!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

7.40 Uhr: Der Tag startet mit einer bitteren Nachricht für Gordon Herbert und sein Team. Aller Voraussicht nach wird es für Franz Wagner nicht reichen. Einer der besten Spieler des DBB-Teams war im Auftaktspiel gegen Japan (81:63) böse umgeknickt und arbeitet seither an einem möglichst schnellen Comeback. Georgien kommt aber wohl zu früh. Ein schwerer Verlust.

+++ Basketball WM 2023 im TV und Livestream: Deutschland – Georgien siehst du hier live kostenlos +++

Freitag, 6.11 Uhr: Guten Morgen am Matchday! Heute startet Deutschland gegen Georgien in die Zwischenrunde. Ein guter Start ist wichtig, also auf gehts Jungs!

22.50 Uhr: Gestartet wird nicht bei Null – und das ist eine gute Nachricht für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert. Alle sechs ergatterten Punkte werden in die nächste Runde mitgenommen. Bringt allerdings auch nur einen Punkt Vorsprung auf Australien und Georgien (je 5 Punkte). Doncics Slowenen haben ebenfalls die maximale Ausbeute.

Mehr News:

Donnerstag, 20.12 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zu Deutschland – Georgien. Nach der starken Vorrunde geht’s für das DBB-Team in der Zwischenrunde weiter. Hier gibt’s alle Infos zum Spiel.