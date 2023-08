Basketball-WM 2023: Deutschland – Finnland im Liveticker: Hammer steht bevor! DBB-Team zittert

Zwei Spiele, zwei Siege: Deutschland ist bei der Basketball-WM 2023 auf den Philippinen, Japan sowie in Indonesien optimal gestartet. Gegen Finnland (Dienstag, 29. August, 9.30 Uhr) soll der dritte Erfolg in der Gruppenphase her.

Nach der Partie Deutschland – Finnland wird eine wichtige Entscheidung fallen. Denn dann wird sich zeigen, wer bei der Basketball-WM 2023 in der Zwischenrunde auf das DBB-Team treffen könnte. Dabei kommt es aller Vorraussicht nach zu einem Wiedersehen mit einem absoluten NBA-Star, der bereits bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr die Deutschen besiegte.

Basketball-WM 2023 – Deutschland – Finnland im Liveticker

Doch zunächst einmal steht für Deutschland die dritte und letzte Partie der Gruppenphase gegen Finnland an. Gelingt dabei auch der dritte Sieg für Dennis Schröder und Co.? Wie ist der Stand bei Franz Wagner? Alle Infos zum Spiel gibt es in unserem Liveticker.

Spielinfos:

Partie: Deutschland – Finnland

Tippoff: Dienstag, 29. August, 9.30 Uhr

TV/Stream: MagentaSport

Deutschland – Finnland -:- (-:-)

+++ Liveticker aktualisieren +++

VOR BEGINN: Gegen die Finnen ist man der klare Favorit. Finnland konnte weder gegen Japan noch gegen Australien bestehen, ist Gruppenletzter und hat keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Da darf heute eigentlich nichts schiefgehen.

VOR BEGINN: In der Zwischenrunde droht den Deutschen wieder Luka Doncic! Der NBA-Star besiegte mit Slowenien am Montag Georgien klar mit 88:67 (45:33) und ist damit nur noch sehr theoretisch von einem der beiden ersten Plätze in Gruppe F zu verdrängen. Am Mittwoch könnten die Slowenen dann den dritten Vorrundensieg gegen Kap Verde einfahren und dann am Sonntag (3. September) schon auf die Deutschen treffen. An Doncic und Co. hat das DBB-Team keine guten Erinnerungen. Mit 88:80 gewann Slowenien bei der Europameisterschaft im eigenen Land im vergangenen Jahr gegen Deutschland. Doncic konnte dabei 36 Punkte erzielen.

VOR BEGINN: Gegen Australien mussten die Deutschen auf Franz Wagner verzichten. Mittlerweile konnte der NBA-Profi nach seiner Knöchelverletzung wieder leicht trainieren, ist für das letzte Gruppenspiel aber noch fraglich. „Wir werden ihn nicht so schnell wie möglich zurückbringen“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Montag (28. August): „Wir werden sicherstellen, dass er bereit ist, zu spielen. Für mich muss er einen Tag trainieren, bevor er spielt.“ Die Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz schätzte der Kanadier auf „50:50“. Am Montag wirkte der 22-Jährige beim Regenerationstraining der Deutschen wieder mit. „Es geht ihm besser. Er bewegt sich, wirft, läuft. Wir müssen schauen, wie die Situation am Dienstag ist“, sagte Herbert.

VOR BEGINN: Am Dienstag (29. August, 9.30 Uhr) soll gegen Finnland die Vorrunde perfekt abgeschlossen und ein weiterer großer Schritt Richtung Philippinen, wo alle Spiele ab dem Viertelfinale stattfinden, gemacht werden.

VOR BEGINN: Spiel eins gegen Japan wurde vom DBB-Team souverän mit 81:63 gewonnen. In der zweiten Partie setzte sich Deutschland knapp mit 85:82 gegen Australien durch.

VOR BEGINN: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur Partie Deutschland – Finnland bei der diesjährigen Basketball-WM auf den Philippinen, Japan und Indonesien. Hier gibt es alle Informationen für dich.