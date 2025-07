Nach Klub-WM-Aus platzt alles raus – BVB-Stars rechnen mit FIFA-Turnier ab

Die Reise des BVB bei der Klub-WM ist vorbei. Im Viertelfinale unterlag der BVB Real Madrid mit 2:3. In East Rutherford, New Jersey, endete damit das Turnier für die Dortmunder Mannschaft.

Trotz einer kämpferischen Leistung reichte es am Ende für den BVB nicht für die Verlängerung. Trainer Niko Kovac zog nach der Niederlage ein kritisches Fazit.

BVB: Kovac kritisiert Klub-WM-Bedingungen

Bei DAZN fand der BVB-Trainer deutliche Worte zur Organisation des Turniers: „Was angesprochen werden muss, sind die Anstoßzeiten, die unglaubliche Hitze und die Rasenbeschaffenheit. Wenn das ein Weltklasse-Turnier ist, dann erwartet jeder Top-Bedingungen.“ Kovac spielte damit auf die schwierigen äußeren Umstände an, mit denen Borussia Dortmund zu kämpfen hatte.

Die ersten beiden Gruppenspiele der Dortmunder wurden um 12 Uhr Ortszeit ausgetragen – in der drückenden Mittagshitze bei Temperaturen von über 30 Grad. Teilweise blieben Ersatzspieler sogar in der Kabine und verfolgten die Spiele aus dem Innenraum. „Unter diesen Bedingungen kann man keinen hochintensiven Fußball spielen. Das geht nicht. Dadurch geht das verloren, was den Fußball ausmacht: die Intensität, die Aggressivität, das Hin und Her“, so der BVB-Coach. Kovac hofft, dass bei der im nächsten Jahr anstehenden Weltmeisterschaft in den USA bessere Bedingungen herrschen werden.

Kurze Pause für Borussia Dortmund

Auch Kapitän Julian Brandt äußerte Kritik. Nach dem Spiel sagte er: „Ich sage ganz ehrlich: Es gibt bei uns einige Spieler, die froh sind, dass es jetzt ein bisschen Ruhe gibt.“ Durch die Klub-WM wurde die Sommerpause verkürzt. Für Brandt ist es bereits ein Vorblick auf die kommenden zwölf Monate voller Belastungen.

Umso schneller wird das Team nun zurück ins heimische Deutschland reisen. Die BVB-Profis erhalten rund zwei Wochen Urlaub, bevor im August das Sommer-Trainingslager in Saalfelden beginnt. Viel Zeit bleibt nicht – das erste Pflichtspiel der Saison steht bereits am 18. August in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Rot-Weiss Essen an.

