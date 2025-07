BVB zurück in Dortmund – doch zwei Spieler sind weg

Die Klub-WM ist vorbei, zumindest für Borussia Dortmund. Nach dem 2:3 gegen Real Madrid endete das neue Turnier für den BVB im Viertelfinale. Schnell machte man sich anschließend auf den langen Heimweg.

Am Sonntagnachmittag (6. Juli) kam der BVB-Tross wieder in Dortmund an. Zwischen Klub-WM und Trainingslagerstart pressen die Profis jetzt drei Wochen Urlaub, um sich von der XXL-Saison zu erholen. Zwei von ihnen hatten offenbar gar keine Zeit zu verlieren. Sie fehlten bei der Ankunft am Trainingsgelände.

BVB-Stars fehlen bei Klub-WM-Rückkehr

Samstagnacht unterlag man noch den „Königlichen“ (hier alle Highlights), direkt im Anschluss packten alle Borussen ihre Sachen und reisten ab. Und sie hatten es eilig. Es bleiben nur wenige Wochen, bis Niko Kovac wieder zum Trainingsauftakt ruft. Bis zu 55 Spiele in einer nun beendeten Monster-Saison sollen nun abgeschüttelt werden, um möglichst frisch in die nächste Vorbereitung starten zu können.

Dafür gab es sogar eine kleine Sonderbehandlung. Laut „Ruhrnachrichten“ durfte der Mannschaftsbus die Spieler am Flughafen Düsseldorf direkt auf dem Flugplatz einsammeln. Gemeinsam wurden sie zum Trainingsgelände in Brackel gebracht, wo sich alle in die Ferien verabschieden. Bis auf zwei.

Blitz-Abreise in den Urlaub

Für Karim Adeyemi und Marcel Sabitzer konnte der Urlaub nicht früh genug beginnen. Sie stiegen nicht in den Mannschaftsbus, sondern verließen laut „RN“ den Flughafen gemeinsam mit den Bossen Hans-Joachim Watzke und Carsten Cramer über den VIP-Ausgang. Noch in Düsseldorf verabschiedeten sie sich und sind weg. Aber sie kommen wieder.

Wann genau es wieder losgeht, wurde noch nicht kommuniziert. Es muss aber in der letzten Juli-Woche oder den ersten August-Tagen passieren, denn am 4. August steht bereits die Abreise ins Sommer-Trainingslager nach Saalfelden an.