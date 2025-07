Bürgergeld-Eltern haben kein Bock auf Jugendamt – ihr Baby muss nun weg

Es ist kein leichtes Unterfangen für Jessica (38) und Olaf (53) aus der Sozial-Doku „Hartz Rot Gold“. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, doch die Bürgergeld-Eltern müssen ihn abgeben.

Seit der Geburt befindet sich ihr Baby wegen Kindeswohlgefährdung in der Obhut des Jugendamtes. Nachdem ein familienpsychologisches Gutachten erstellt worden war, hat das Gericht jetzt einen Entschluss gefasst: Nach sieben Monaten Bereitschaftspflege wird das Kind nun in eine dauerhafte Unterbringung übergeben.

Dabei hatte das Jugendamt zunächst alles versucht, Lösungen für die familiäre Situation des Bürgergeld-Paares zu finden. Doch Jessica und Olaf zeigten sich nicht kooperativ.

Bürgergeld-Eltern reagieren nicht aufs Jugendamt – Sohn muss nun weg

Jetzt ist es also so weit, die Chance, ihr Baby bei sich zu haben, ist nun endgültig verstrichen. Die Protagonisten aus „Hartz Rot Gold“ sind sauer. Olaf: „Er kommt jetzt in eine richtige Familie, das soll diese Woche noch stattfinden. Da kann er bleiben, bis er reif ist. Wir dürfen ihn dann nur einmal im Monat sehen.“

Jessica müsste sich das mehrseitige Gutachten des Gerichts durchlesen, doch weit kommt sie nicht. „Das Gutachten… ich bin nur bis Seite 7 gekommen, da wurde mir schon schlecht. Weil da viele Lügen drinnen stehen, was wir nie gesagt haben. Damit sie einem das Kind wegnehmen können.“

Bürgergeld-Paar mag Pflegeeltern nicht

Der 53-jährige Arbeitslose und seine Liebste Jessica haben die Eltern bereits kennengelernt, bei dem ihr Kind künftig leben soll. Doch happy sind sie mit den Leuten nicht, wie Olaf in der RTLZwei-Doku verrät. „Wir halten gar nichts davon. Wir mögen die Eltern einfach nicht. Ich finde die hochnäsig, nur weil die einen guten Job haben, muss man nicht hochnäsig sein. Und ich hoffe, dass unser Sohn später auch nicht hochnäsig wird. Dass er ganz normal bleibt.“

Jessica sieht das ganz ähnlich: „Ich habe auch nur zu denen gesagt, ‚Viel Spaß mit unserem Sohn‘ und dann raus. Sonst wäre ich richtig explodiert.“

Die Entscheidung, das Kind in die Obhut einer anderen Familie zu geben, hat das Familiengericht getroffen. Der Grund war ein psychologisches Gutachten über Jessicas Erziehungsfähigkeit.

Das Jugendamt hatte dem Paar einige Hilfsangebote vorgelegt, doch die Eltern waren nicht kooperativ. Eine Unterbringung in einem Mutter-Kind-Heim wollte Jessica nicht. Auch eine Erziehungshilfe wurde abgelehnt. Die Konsequenz ist nun bitter: Ihr Sohn wird endgültig abgegeben.

„Hartz Rot Gold“ kommt am Dienstagabend (8. Juli) um 20.15 Uhr bei RTLZwei. Ganze Folgen sind auch in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.