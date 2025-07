Liebeserklärung an Schwarz-Gelb! BVB-Star lässt Fan-Herzen höher schlagen

Im Sommer 2022 wechselte Karim Adeyemi für 30 Millionen Euro zum BVB. Seine Zeit ist seitdem geprägt von Aufs uns Abs. Doch er hat im BVB-Trikot noch viel vor.

Adeyemi fühlt sich bei Borussia Dortmund äußerst wohl. Am Rande der Klub-WM sprach der deutsche Nationalspieler begeistert über den BVB. Er betonte, bereits als Jugendlicher Fan des Vereins gewesen zu sein und diese Leidenschaft mit seiner Familie zu teilen. Der BVB spiele eine zentrale Rolle in seinem Leben.

BVB: Adeyemi wie Reus?

Adeyemi bewundert die Treue von Marco Reus gegenüber dem BVB. Er könne sich vorstellen, diesem Beispiel zu folgen, auch wenn dafür noch Zeit sei. „Ich fühle mich gut hier und wenn ich irgendwann mal für immer für diesen Verein spielen würde, würde ich es auf jeden Fall nicht bereuen.“

Obwohl Adeyemi seine Verbundenheit zum Verein betont, räumt er ein, dass die Zukunft unvorhersehbar bleibe. „Man weiß nie, wie der Weg ist, was das Leben so gibt, aber Stand jetzt ist alles gut hier.“

Glänzt Adeyemi gegen Real?

Beim kommenden Klub-WM-Spiel des BVB gegen Real Madrid (5. Juli) möchte Adeyemi erneut glänzen. Im letzten Spiel gegen CF Monterrey überzeugte er bereits mit zwei Vorlagen, die Borussia Dortmund ein 2:1 sicherten. Mit einer weiteren starken Saison beim BVB könnte er auch seine Chance erhöhen, bei der WM 2026 für den DFB aufzulaufen.

Über Adeyemis Zukunft gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte. Im letzten Winter soll er sogar kurz vor einem Wechsel zu Neapel gestanden habe. Mit diesem Statement können sich aber die BVB-Fans sicher sein, den Angreifer in Zukunft weiter in Schwarz-Gelb zu sehen.

