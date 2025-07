Touris freuen sich auf ihren Urlaub – dann erreicht sie die üble Nachricht

Die Koffer stehen vielleicht schon bereit, der nächste Trip in den Urlaub ist gebucht – und dann ploppt sie plötzlich im Posteingang auf: Eine Mail, die angeblich von Miles & More, dem Vielflieger- und Prämienprogramm der Lufthansa-Gruppe, stammt.

Der Betreff klingt alarmierend: „Ihres Online-Zugangs aufgrund vermuteter Sicherheitsbedenken“.

Urlaub: Achtung vor diese Phishing-Mail

Auch wenn die Mail auf den ersten Blick echt aussieht – inklusive Lufthansa-Logo – handelt es sich nicht um eine offizielle Mitteilung des Unternehmens. Denn beim genauerem Hinsehen wird klar: Diese Nachricht ist nicht seriös – darauf weist auch die „Verbraucherzentrale“ hin.

Es handelt sich nämlich um eine typische Phishing-Mail, die die Urlaub-Fans verunsichern und persönliche Daten abgreifen soll. Was auffällt: Die Mail fällt sofort durch das Fehlen einer persönlichen Anrede auf, was bei seriösen Unternehmen unüblich ist. Auch die Absendeadresse wirkt unseriös und nicht vertrauenswürdig.

Außerdem enthält die Nachricht einen Link, der angeblich zu einer Sicherheitsüberprüfung führen soll, dabei aber oft auf gefälschte Seiten verweist. Ebenfalls ist der Betreff bewusst alarmierend gewählt – vermutlich, um Druck auf den Empfänger auszuüben.

Tipps & Tricks: So solltest du reagieren

Wichtig ist dabei, dass du nicht auf den Link klickst oder auf die Mail antwortest. Schiebe sie am besten direkt in deinen Spam-Ordner. Und wenn du ganz sicher gehen willst, logg dich einfach direkt über die offizielle Miles & More Website ein und check, ob es dort wirklich eine Nachricht für dich gibt.

So bleibst du auf der sicheren Seite und kannst dich weiter auf deinen nächsten Trip freuen!