Basketball-WM 2023: Drama bis zum Ende! Deutschland besiegt Australien

Spiel zwei für Deutschland bei der diesjährigen Basketball-WM 2023 in Indonesien. Das DBB-Team muss dabei gegen Australien ran. Wie auch das DBB-Team gewann der Mitfavorit seine erste Partie souverän gegen Finnland.

Vor der Partie Deutschland – Australien gibt es eine bittere Nachricht: Das DBB-Team muss dabei auf NBA-Star Franz Wagner verzichten. Die Sorgen sind groß, dass er für die komplette Basketball-WM 2023 ausfällt.

Basketball-WM 2023: Deutschland – Australien im Live-Ticker

Wer wird Franz Wagner ersetzen? Kann Deutschland im Spitzenspiel gegen Australien gewinnen? Wer sammelt wichtige Punkte für das Weiterkommen bei der Basketball-WM 2023? Alle Infos zur Partie gibt es bei uns im Live-Ticker.

Spielinfos:

Partie: Deutschland – Australien

Tippoff: Sonntag, 27. August, 10.30 Uhr

Deutschland – Australien 85:82 (24:25, 25:19, 13:22, 23:16)

ENDE! Das Spiel ist aus! Deutschland gewinnt am Ende mit 85:82 gegen Australien. Zwei Spiele, zwei Siege für das DBB-Team! Optimaler Start hier bei der Baskebtall-WM 2023!

9. Irre! Australien verliert im Angriff den Ball. Schröder rennt nach vorne und wird gefoult. Nur noch vier Sekunden und Deutschland nimmt erneut die Auszeit.

9. Deutschland nimmt nochmal die Auszeit, Australien hat danach Ballbesitz.

9. 23 Sekunden vor dem Ende führ das DBB-Team mit einem Punkt.

9. Die letzte Minute läuft hier im zweiten Gruppenspiel und es steht 81:81! Drama pur hier.

8. Ist das ein irres viertes Viertel! Bei den Deutschen überragt neben Schröder heute Maodo Lo, doch Australien findet schnell eine Antwort. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung!

5. Die letzten fünf Minuten laufen und das DBB-Team führt mit drei Punkten. Die Crunchtime beginnt gleich!

4. Australien ist jetzt leicht verunsichert und macht nicht einmal mehr die einfachen Korbleger.

2. Das könnte eine dramatische Schlussphase werden. Mit einem Sieg wäre Deutschland in einer komfortablen Ausgangslage für die nächste Runde.

2. Mega-Start der Deutschen! Aus einem Rückstand machen Schröder und Co. eine sechs-Punkte-Führung. Australien nimmt die Auszeit.

4. Viertel: Die letzten zehn Minuten laufen. Das werden ganz wichtige zehn Minuten.

ENDE 3. Viertel: Australien hat die Führung mittlerweile wieder übernommen. Schröder und Co. müssen jetzt einen Gang zulegen, um hier eine Niederlage zu verhindenr.

9. Die deutsche Nationalmannschaft spielt hier keine gute Schlussphase des 3. Viertels und hat Glück, dass Australien nur mit vier Punkten Vorsprung führt.

6. Jetzt haben die Australier die Führung übernommen. Deutschland nimmt eine Auszeit.

4. Australien kommt hier aggressiver aus der Kabine, aber die Deutschen spielen clever und ruhig nach vorne. Das DBB-Team führt weiterhin.

3. Viertel: Pause vorbei. Es geht weiter zwischen Deutschland und Australien. Die Führung beträgt fünf Punkte. Und es gibt gute Nachrichten: Bonga ist wieder dabei.

ENDE 2. Viertel: Mit fünf Punkten führt Deutschland zur Halbzeit gegen Australien. Ein überragender Dennis Schröder führt das DBB-Team an, während es wieder Verletzungssorgen gibt. Bonga musste früh in die Kabine. Hoffentlich ist es nichts Ernstes.

8. Auszeit Deutschland, weil Australien wieder bis auf zwei Punkte rangekommen ist.

6. Jetzt hat auch Schröder 13 Punkte – genauso viele wie Mills. Dass DBB-Team hat wieder eine stabile Führung.

4. Dank eines 3ers von Dennis Schröder geht Deutschland wieder in Führung.

2. Viertel: Weiter geht’s.

ENDE 1. Viertel: Was für ein Beginn hier! Nach einem irren Start des DBB-Teams konnte Australien dank Patty Mills zurückkommen und führt mit einem Punkt.

9. Kurz vor dem Ende des 1. Viertels geht Australien mit 23:22 erstmals in Führung.

6. Jetzt ist auch Australien im Spiel! Besser gesagt Patty Mills, der bislang alle 13 Punkte gemacht hat!

5. Brillanter Start von Bonga und Deutschland! Sieben Punkte hat der Wagner-Ersatz schon in den ersten Minuten.

4. 8:0 für Deutschland! Australien reagiert und nimmt die erste Auszeit.

3. Was für ein starker Start des DBB-Teams! 6:0 nach gespielten drei Minuten. Australien wartet auf die ersten Punkte.

1. Viertel: Los geht’s! Der Tippoff geht an Deutschland.

Vor Beginn: Bundestrainer Gordon Herbert hat es gerade bestätigt: Isaac Bonga wird für Franz Wagner spielen.

Vor Beginn: Bevor es in knapp zehn Minuten losgeht hier nochmal der Turnierverlauf: Es gibt zwei Gruppenphasen. Als Erster oder Zweiter der ersten Gruppenphase kommt man weiter, nimmt die erbeuteten Punkte mit. Auch in der zweiten Gruppenphase muss man Erster oder Zweiter werden. Dann steht man im Viertelfinale. Dann gehts nach klassischem K.o.-Modell weiter – bestenfalls bis ins Finale am 10. September.

Vor Beginn: Bei den Australiern ist Patty Mills der Top-Star im Team. 25 Punkte legte er gegen Finnland auf. Aber im Kader sind neben ihm noch weitere aktuelle oder ehemalige NBA-Spieler wie Matisse Thybulle, Joe Ingles, Josh Green, Josh Giddey, Dante Exum und Dyson Daniels.

Vor Beginn: Superstar Dennis Schröder erzielte im ersten Spiel gegen Japan 14 Punkte, holte fünf Rebounds und hatte fünf Assists. Was schafft er heute im Abwesenheit von Wagner?

Vor Beginn: Wer wird Wagner ersetzen? Isaac Bonga oder Niels Giffey stehen als mögliche Alternativen bereit. Für wen sich Bundestrainer Gordon Herbert dann entscheidet, wird sich zeigen.

Vor Beginn: Eine bittere Nachricht für Deutschland gibt es direkt am frühen Morgen. Franz Wagner wird nicht spielen können. Der deutsche Forward fällt ausgerechnet an seinem 22. Geburtstag aus. Wagner hatte sich im Auftaktspiel gegen Japan am Knöchel verletzt. Hoffentlich kann der Star der Orlando Magics im Verlauf des Turniers wieder eingreifen.

Vor Beginn: Einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Spiel des DBB-Teams bei dieser Basketball-WM 2023. Heute geht es gegen den Mitfavoriten Australien, das seine erste Partie gegen Finnland souverän gewonnen hat. In unserem Live-Ticker verpasst du nichts.