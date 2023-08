Basketball-WM 2023: Deutschland – Australien im Live-Ticker: Bitter für DBB-Team! Top-Star fällt aus

Spiel zwei für Deutschland bei der diesjährigen Basketball-WM 2023 in Indonesien. Das DBB-Team muss dabei gegen Australien ran. Wie auch das DBB-Team gewann der Mitfavorit seine erste Partie souverän gegen Finnland.

Vor der Partie Deutschland – Australien gibt es eine bittere Nachricht: Das DBB-Team muss dabei auf NBA-Star Franz Wagner verzichten. Die Sorgen sind groß, dass er für die komplette Basketball-WM 2023 ausfällt.

Basketball-WM 2023: Deutschland – Australien im Live-Ticker

Wer wird Franz Wagner ersetzen? Kann Deutschland im Spitzenspiel gegen Australien gewinnen? Wer sammelt wichtige Punkte für das Weiterkommen bei der Basketball-WM 2023? Alle Infos zur Partie gibt es bei uns im Live-Ticker.

Spielinfos:

Partie: Deutschland – Australien

Anwurf: Sonntag, 27. August, 10.30 Uhr

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Deutschland – Australien -:- (-:-)

Vor Beginn: Superstar Dennis Schröder erzielte im ersten Spiel gegen Japan 14 Punkte, holte fünf Rebounds und hatte fünf Assists. Was schafft er heute im Abwesenheit von Wagner?

Vor Beginn: Die Partie gibt es live und kostenlos zu sehen. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier:

Vor Beginn: Wer wird Wagner ersetzen? Isaac Bonga oder Niels Giffey stehen als mögliche Alternativen bereit. Für wen sich Bundestrainer Gordon Herbert dann entscheidet, wird sich zeigen.

Mehr News für dich:

Vor Beginn: Eine bittere Nachricht für Deutschland gibt es direkt am frühen Morgen. Franz Wagner wird nicht spielen können. Der deutsche Forward fällt ausgerechnet an seinem 22. Geburtstag aus. Wagner hatte sich im Auftaktspiel gegen Japan am Knöchel verletzt. Hoffentlich kann der Star der Orlando Magics im Verlauf des Turniers wieder eingreifen.

Vor Beginn: Einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Spiel des DBB-Teams bei dieser Basketball-WM 2023. Heute geht es gegen den Mitfavoriten Australien, das seine erste Partie gegen Finnland souverän gewonnen hat. In unserem Live-Ticker verpasst du nichts.