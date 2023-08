Basketball-WM 2023: Katastrophe droht! Deutsche Basketballer betroffen

Unwetterwarnung bei der Basketball-WM 2023! In den kommenden Tagen soll ein Taifun auf die japanische Insel Okinawa, den Austragungsort einiger WM-Spiele, treffen. Die Organisatoren schickten bereits eine Warnung heraus.

Auch die deutsche Nationalmannschaft ist von der Taifun-Warnung betroffen. Bei der Basketball-WM 2023 trägt Deutschland sowohl die Vorrunde als auch die Zwischenrunde auf der japanischen Insel Okinawa aus.

Basketball-WM 2023: Taifun bedroht Austragung

„Unwetter dieser Art kommen in der Region häufig vor und die örtlichen Behörden sind auf solche Situationen bestens vorbereitet“, hieß es vom Weltverband Fiba in einer Mitteilung am Dienstag. Der Taifun wird am Freitag (01. September) auf der japanischen Insel Okinawa erwartet.

Der Basketball-Weltverband Fiba beobachte gemeinsam mit dem lokalen Organisationskomitee „ständig die Entwicklung der Situation und ihre möglichen Auswirkungen auf die WM“. Bei Bedarf werden Updates veröffentlicht und neue Maßnahmen beschlossen. Ein Notfallmeldung könnte jederzeit herausgegeben werden.

Erst Anfang August hatte der heftige Taifun „Khanun“ die Insel mit Sturmböen getroffen. In rund 200.000 Haushalten war zwischenzeitlich der Strom ausgefallen, mindestens zwei Menschen starben. Wie stark der Taifun aber dieses Mal ausfällt, ist noch unklar.

DBB-Team am Freitag im Einsatz

Für das DBB-Team könnte der tropische Wirbelsturm durchaus Auswirkungen haben. Deutschland bestreitet seine Gruppenspiele in Okinawa. Die Vorrunde beendete man dort gerade erst mit dem dritten Sieg im dritten Spiel. In der Zwischenrunde geht es am Freitag weiter, wenn der Taifun der Basketball-WM 2023 keinen Strich durch die Rechnung macht.