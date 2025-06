Formel 1: Piastri auf 180! WM-Führender schießt scharf gegen Konkurrenten

Oscar Piastri wird noch Jahre nach seiner Trennung von Alpine von diesem Kapitel seiner Karriere verfolgt. Beim Großen Preis von Österreich erlebte der Formel-1-Rookie turbulente Momente. Während er gegen Lando Norris um die Führung kämpfte, blieb er im Verkehr stecken und erlitt mehrere Rückschläge auf der Strecke.

Kontroverser Funk in der Formel 1

In Runde 55 drängte Franco Colapinto Piastri von der Strecke und erhielt dafür eine Fünf-Sekunden-Strafe. Zwei Runden später blockierte Pierre Gasly ihn in Kurve 1. Frustriert funkte Piastri: „Alpine schafft es selbst nach all den Jahren noch, mir eins reinzuwürgen.“ Die Nachricht war nicht im TV, laut „Motorsport Total“ aber über seine Onboard-Aufnahme zu hören.

Diese Worte erinnern an 2022, als Piastri Alpine verließ. Er widersprach damals einer alpine-eigenen Vertragsmeldung mit den Worten: „Das ist falsch, und ich habe keinen Vertrag mit Alpine für 2023 unterschrieben.“ Sein Wechsel zu McLaren erwies sich als kluge Entscheidung. Piastri und Norris liefern sich nun ein enges Duell an der Spitze der Fahrer-WM.

Harte Duelle zwischen Teamkollegen in der Formel 1

Das Rennen verlief hitzig, blieb aber überwiegend fair. Piastri übernahm die Verantwortung für einen Verbremser in Kurve 4, der Norris gefährlich nahekam. „Es war ziemlich harte Arbeit im Auto. Ich habe alles gegeben und hätte es vielleicht etwas besser machen können, als ich kurz vorne lag“, reflektierte Piastri nach dem Rennen.

„Es war ein gutes Duell – manchmal hart an der Grenze, vielleicht auch etwas darüber hinaus. Aber genau darum geht’s: Wir wollen gegeneinander fahren und um Siege kämpfen“, erklärte er weiter. Teamchef Andrea Stella lobte Piastris Einsicht nach dem Rennen: „Kaum hatte er die Ziellinie überquert, ging er direkt an den Funk und sagte: ‚Sorry für die Situation in Kurve vier. Mein Fehler.'“

Oscar Piastri hat erneut bewiesen, dass er in der Formel 1 mit den Besten mithalten kann. Sein entschlossener Fahrstil und die engagierten Duelle zeigen sein großes Potenzial. Trotz der Herausforderungen hat er bei McLaren eine neue Heimat gefunden und wird diese Saison weiter um Siege kämpfen.