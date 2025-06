Deutschland – Frankreich: VAR-Farce lässt Fans toben – „Was für ein Schwachsinn“

Zwei Top-Teams, Spiel um Platz drei und was darf nicht fehlen? Natürlich eine strittige Szene, die sich letztlich als deutlich herausstellt, mit einem Check des Video-Assistenten (VAR). So war es beim Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und Frankreich der Fall.

Beide Teams wollen nach dem enttäuschenden Halbfinale für Wiedergutmachung sorgen. Bei der Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich gab es dann eine Situation mit dem VAR, die die Fans toben ließ.

Deutschland – Frankreich: VAR-Farce auch in der Nations League

Was war passiert? Deutschland und Frankreich lieferten sich eine packende Partie um Platz 3 der Nations-League-Endrunde. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann brenzlig im Strafraum der Franzosen. Karim Adeyemi kam in der 31. Minute unter Gegnerdruck von Lucas Hernandez und Torhüter Mike Maignan zum Fall. Schiedsrichter Ivan Kruzliak zeigte sofort auf den Punkt. Elfmeter für das DFB-Team!

Oder doch nicht? Minutenlang checkte der Video-Assistent die Szene, weil es nicht ersichtlich war, ob hier tatsächlich ein Foul vorlag. Ganze vier Minuten müssen Fans und Spieler abwarten, bis der Unparteiische dann zum Bildschirm gerufen wird. Er soll sich die Szene, die auch im TV zu sehen war, selbst anschauen.

Keine Minute hat Kruzliak gebraucht und entschied letztlich darauf, den Elfmeter wieder zurückzunehmen. Stattdessen entschied er auf Schwalbe von Adeyemi – und zeigte dem BVB-Profi die Gelbe Karte.

Fans toben

Dennoch war es wieder einmal viel Zeit, die für eine Szene draufging, die deutlich weniger gebraucht hätte, um sie zu checken. Sowohl die Fans, die im Stadion das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich sahen, als auch die TV-Zuschauer waren genervt davon. Sie kennen solche Momente aus der Bundesliga, wo es ebenfalls ewig dauert, bis eine Entscheidung endlich verkündet wird.

„Was für ein Schwachsinn mal wieder. Wieso braucht man so lange, um sich eine Szene anzuschauen? Das war hier doch so klar, dass es kein Elfmeter ist“, „Dass doch nicht auf Elfmeter gepfiffen wurde, ist gut. Dass es allerdings mal wieder so lange dauert, ist einfach unmöglich. Wer hat noch Bock auf so eine Scheiße?“ und „Es wird sich niemals ändern. Der VAR hat einige gute Argumente, doch diese ständige Warterei ist katastrophal“, heißt es in den sozialen Medien von einigen Fans.

Ob sich da tatsächlich etwas ändern wird? Es gibt zwar knifflige Szenen, wo einige Wiederholungen sein müssen, damit der Schiedsrichter sich entscheiden kann. Doch zu oft dauert es sehr lange – und genau das gefällt vielen Fans und auch den Fußballern selbst nicht.