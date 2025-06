„Gefragt – Gejagt“: Kandidat überrumpelt Jäger – dann geht es ganz schnell

In der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ werden die Jäger regelmäßig auf die Probe gestellt. Normalerweise glänzt die Quiz-Elite dabei mit ihrem Wissen. Doch kürzlich forderte ein Kandidat Jäger Sebastian Klussmann so richtig heraus. Kevin, ein echter Quiz-Experte, brachte das Spiel ordentlich in Schwung.

In einer Sonderausgabe des Formats sammelten Radiosender in ganz Deutschland für „Gefragt – Gejagt“ Radiomoderatoren und Kandidaten. Diese traten dann gegen die Jäger an. Kevin schaffte es nicht nur mitzuhalten, sondern setzte Sebastian Klussmann sogar unter Druck.

„Gefragt – Gejagt“: Ein starker Gegner

Am 21. Mai stellte man Kevin Sebastian Klussmann vor. Beide kannten sich bereits. Klussmann sagte: „Ich hab gehört, Sie sind ein guter Quizzer.“ Moderator Alexander Bommes fragte erstaunt, ob sie sich kennen. Kevin ist Mitglied im Deutschen Quizverein und dort erfolgreich. Klussmann zeigte sich motiviert: „Jetzt geht’s rund.“

Im Finale dominierte Kevin dann. Obwohl drei Kandidaten antraten, buzzerte er fast jede Frage und beantwortete sie meist richtig. Sie erzielten zusammen 19 Punkte. Bommes fragte verblüfft: „Ist der Buzzer noch heil?“ Ein Kandidat scherzte: „Wofür brauchst du uns eigentlich?“

„Gefragt – Gejagt“: Spannung bis zum Schluss

Jäger Sebastian Klussmann erlebte eine harte Prüfung. Das Team kämpfte sich deutlich an die Spitze, sodass Klussmann in zwei Minuten nur acht richtige Antworten hatte. Das bedeutete eine deutliche Niederlage für den sonst so beliebten Jäger. Klussmann nahm es mit Humor und meinte, die Runde hätten ihm sogar Spaß gemacht.

Wer „Gefragt – Gejagt“ sehen möchte, kann die Sendung von Montag bis Freitag um 18 Uhr in der ARD anschauen. Verpasste Folgen sind in der Mediathek des Senders verfügbar.

