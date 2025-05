„Gefragt – Gejagt“: Plötzliches Beben! – „Nicht gleich streiten!“

In der aktuellen „Gefragt – Gejagt“-Sonderausgabe vom 10. Mai 2025 treten 16 prominente TV-Persönlichkeiten in vier Teams in der ARD gegen die Jäger an. Zu Beginn begrüßt Moderator Alexander Bommes eine waschechte Damenrunde in der Quizarena.

Ex-Torhüterin Nadine Angerer, Schauspielerin Gisa Flake, Dressurreiterin Isabell Werth und ZDF-Moderatorin Antje Pieper wollen sich der Herausforderung stellen und sich mit Jägerin Adriane Rickel messen. Ihr Ziel: die größtmögliche Gewinnsumme für den guten Zweck zu erspielen!

Besonders Gisa Flake sorgt für Aufsehen: Zwischen ihr und Jägerin Adriane Rickel entbrennt eine hitzige Diskussion. Alexander Bommes zögert keine Sekunde. Plötzlich grätscht er dazwischen.

„Gefragt – Gejagt“: Gisa Flake setzt die Messlatte hoch an

Nachdem Gisa Flake beeindruckende 4.500 Euro in der Schnellraterunde erspielt hatte, entscheidet sie sich, diesen Betrag mit in das Duell gegen Jägerin Adriane Rickel zu nehmen.

Auch hier setzt sie ihre Sternstunde fort und meistert die ersten beide Fragen problemlos. Doch plötzlich passiert der Knaller! Bei der dritten Frage „Über welchen Zeichentrickhelden heißt es im Titelsong der Serie: Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer?“ stehen als Antwortmöglichkeiten für Gisa Flake und die Jägerin „Pinocchio“, „Wickie“ und „SpongeBob Schwammkopf“ zur Auswahl.

„Gefragt – Gejagt“: Plötzliches Wortgefecht überschattet die Quizarena

Ohne zu zögern loggt die Schauspielerin „Wickie“ ein. Humorvoll bezieht sie die richtige Auswahl auf sich: „Wickie heißt Flake mit Nachnamen. Was sollte ich anders tun?“ Doch Adriane Rickel ist plötzlich anderer Meinung: „Nein! Wickie heißt nicht Flake mit Nachnamen!“

Die Schauspielerin kontert, dass das Dorf Flake heißt und somit auch der Häuptlingssohn Wickie denselben Namen trägt. Doch die erfahrene Quizexpertin und Jägerin lässt sich das nicht gefallen: „Aber heißt der dann nicht so wie sein Vater?“ zeigt sie sich verwirrt.

Alexander Bommes grätscht dazwischen

Alexander Bommes merkt man sofort an: Er möchte einfach nur weitermachen und Ruhe haben. „Nicht gleich streiten, bitte!“, sagt er und dreht sich sogar vom Quizpult weg.

Doch plötzlich hören Adriane Rickel und Gisa Flake nicht mehr auf und verstricken sich immer mehr in eine hitzige Debatte. Ohne Pause reden sie aufeinander ein.

„Jetzt schreien sie sich schon an“, platzt es aus Alexander Bommes heraus. Die beiden Quizdamen zeigen sich unermüdlich und scheinen kein Ende zu finden. Müssen sich die „Gefragt – Gejagt“-Zuschauer, Jäger und die anderen Quizzer etwa auf eine plötzliche Nachspielzeit einstellen? Es bleibt spannend…

Die „Gefragt – Gejagt“-Spezialausgabe wird parallel auch in der ARD-Mediathek ausgestrahlt und ist dort nach der Ausstrahlung weiterhin abrufbar. Am Montagabend um 18 Uhr begrüßt Alexander Bommes dann wieder die nicht-prominenten Kandidaten in der Quizarena zur gewohnten Sendezeit.