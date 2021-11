Sky in Sorge! DAS spielt dem Pay-TV-Riesen gar nicht in die Karten

Seit Jahren kämpfen Sky, DAZN und Co. um die Fußball-TV-Rechte. Denn jeder will seinen Kunden etwas bieten und so halten

Doch mittlerweile steht Sky vor einem weiteren Problem. Der Sender muss erfinderisch werden – denn er hat Streamingdiensten gegenüber einen erheblichen Nachteil.

Sky: Dieses Problem muss der Pay-TV-Riese lösen

Auf den Medientagen spielte das Konsumverhalten der jungen Zielgruppe eine große Rolle, wie „br24“ berichtet. Das Problem: Schon lange konzentrieren sich TV-Zuschauer nicht mehr nur ausschließlich auf die Übertragung im Fernsehen. Handys und Tablets sind immer in Griffweite. Über Soziale Netzwerke oder andere Plattformen werden sich zusätzliche Informationen zum Spiel eingeholt.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go an

Die Übertragungsbranche ist sich einig: Eine simple Übertragung des Live-Events Fußball sei in der heutigen Zeit zu wenig. Dem Zuschauer müsse ein Mehrwert geboten werden. „Die 90 Minuten sind wichtig, aber der Zuschauer wünscht sich darüber hinaus zusätzliche Informationen zu dem Spiel“, erklärte von Alessandro Reitano, Vizepräsident der Sportproduktionen bei Sky Deutschland. Und so werden heute schon zum Beispiel allerhand Statistiken und Daten live eingeblendet.

Bei der Fußballübertragung kommt es längst nicht mehr nur auf das Spiel an. Foto: dpa

Sky sieht eine Gefahr

Allerdings, das weiß auch Sky, sind Innovationen bei der Übertragung auch mit höheren Kosten verbunden. Mehr Mitarbeiter, mehr Kameras, mehr Technik – all das müssten der Pay-TV-Sender und seine Dienstleister stemmen.

Ob sich diese Anstrengungen lohnen? Für Reitano steht fest: „Innovation muss auch Mehrwert bieten“, zitiert ihn „br24“. Ansonsten mache der finanzielle Aufwand wenig Sinn.

Sky versucht auch durch andere Aspekte zu punkten

Dabei stützt sich Sky keineswegs nur auf die Übertragung verschiedener Sportarten. Auch in anderen Bereichen versucht der Sender bei seinen Kunden zu punkten. Zuletzt gab es eine besondere Ankündigung >>>

Sky steht im Fußball vor einer problematischen Entwicklung. Foto: imago images/Michael Weber

