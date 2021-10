Sky-Hammer! Pay-TV-Riese erfüllt Fans DIESEN Wunsch

Pay-TV-Sender Sky hat sich die nächsten Exklusiv-Rechte gesichert und erfüllt seinen Abonnenten damit einen Wunsch.

Ab 2022 wird der Sender die NTT IndyCar Series übertragen. Das gab Sky am Freitag bekannt.

Sky erweitert sein Motorsport-Angebot

Zur Saison 2021 startete Sky einen Großangriff in Sachen Motorsport. Der Pay-TV-Riese hält mittlerweile die Exklusiv-Rechte an der Formel 1, zeigt dazu noch Formel 2, Formel 3 und den Porsche Supercup.

Im kommenden Jahr kommt jetzt auch noch die US-Motorsportserie IndyCar dazu. Der Vertrag mit der Rennserie läuft über drei Jahre und beinhaltet die Exklusiv-Rechte für Deutschland, Österreich und der Schweiz und auch für die Sky Märkten Großbritannien, Irland und Italien.

IndyCar live bei Sky. Foto: imago images/Icon SMI

Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland sagt: „Mit der NTT INDYCAR SERIES haben wir uns die exklusiven Rechte an der größten Motorsport-Serie in den USA gesichert, die auch in Europa eine große Fangemeinde hat. Die Rennserie ist eine perfekte Ergänzung für unser starkes Motorsport-Angebot.“

Zuvor hatten sich einige Fans von Sky gewünscht, dass sie die Rennserie ins Programm aufnehmen. Gesagt, getan.

In der IndyCar-Serie fahren aktuell auch in Europa berühmte Fahrer wie Romain Grosjean, Juan Pablo Montoya oder Pietro Fittipaldi. Möglicherweise gibt es ab 2022 auch ein deutsches Gesicht in einem Indycar. Nico Hülkenberg gilt als Kandidat für einen Platz bei McLaren.

