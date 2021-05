TSG Hoffenheim – FC Schalke 04: Grammozis verrät Aufstellungsdetail – „Das wird so bleiben“

Seit etwas mehr als Wochen steht es also fest: Der FC Schalke 04 ist abgestiegen, die Königsblauen spielen nächstes Jahr in der 2. Bundesliga.

Damit beginnt die S04-Abschiedstournee. Das erste von vier Spielen heißt: TSG Hoffenheim – FC Schalke 04.

Kann Schalke gegen Hoffenheim etwas Wiedergutmachung betreiben und den seltenen Erfolg aus der Hinrunde wiederholen?

Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr

Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

TSG Hoffenheim – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Posch, Vogt, R. Sessegnon - Samassekou - Rudy, Baumgartner - Grillitsch - Bebou, Kramaric

Schalke 04: Fährmann - Pavlidis, Mustafi, Oczipka - Becker, S. Serdar, Kolasinac - Bozdogan, Harit - Huntelaar, Paciencia

14.18 Uhr: Grammozis will sich treu bleiben: „Wir wollen Jungs eine Plattform geben, sich zu zeigen - das habe ich von Anfang an gesagt, zum Beispiel Calhanoglu und Aydin. Das wird so bleiben. Aber wir werden die letzten vier Spiele nicht herschenken.“ Aydin wird allerdings verletzt fehlen.

13.57 Uhr: Schalke 04 will sich mit Würde aus der Bundesliga verabschieden. „Wir fokussieren uns voll auf die verbleibenden vier Aufgaben und wollen bestmöglich punkten“, gibt Trainer Dimitrios Grammozis vor.

12.11 Uhr: Die Verletztenliste bei S04 ist lang: Aydin (Syndesmose-Probleme), Bentaleb (Aufbau nach Leisten-OP), Boujellab (Bänderverletzung im Knie und Sprunggelenk), Ludewig (Aufbautraining), Mascarell (Muskelfaserriss), Mendyl (Sprunggelenkverletzung), Nastasic (Wadenverletzung), Sané (5. Gelbe Karte), Skrzybski (Aufbau nach Innenbandverletzung), Stambouli (5. Gelbe Karte), Thiaw (Gelb-Rot-Sperre), William (Kreuzbandriss). Hier alles zu den Verletzten!

11.37 Uhr: Trainer Dimitrios Grammozis sagte nach den Vorkommnissen jetzt: „Die Jungs waren nach der Niederlage in Bielefeld und den anschließenden Geschehnissen natürlich sehr aufgewühlt. Wir konnten nicht direkt zur Tagesordnung übergehen. Jeder hat seine Zeit gebraucht, um das Erlebte zu verarbeiten. Wir haben viele Gespräche geführt. Ich bin froh, dass wir uns jetzt wieder auf den Fußball konzentrieren können“, berichtet Grammozis. „Kein Spieler ist in den vergangenen Tagen zu uns gekommen und hat gesagt, dass er nicht mehr spielen möchte. Alle geben im Training Vollgas.“

Die letzten 5 Spiele

TSG Hoffenheim:

1:2 FC Augsburg

0:0 Bayer Leverkusen

0:0 RB Leipzig

3:2 Borussia Mönchengladbach

1:1 SC Freiburg

FC Schalke 04:

0:3 Borussia Mönchengladbach

1:2 Bayer Leverkusen

1:0 FC Augsburg

0:4 SC Freiburg

0:1 Arminia Bielefeld

08.50 Uhr: Am 20. April verlor S04 bei Arminia Bielefeld und hat somit nun keine Möglichkeit mehr den Rückstand aufzuholen, der Abstand ist zu groß. Nach dem Spiel war es nachts an der Veltins-Arena zu wilden Szenen gekommen: Fans hatten die Mannschaft empfangen, dann kam es zu Attacken auf Spieler, Betreuer und Trainer. Hier nochmal zum Nachlesen!

08.48 Uhr: Für den FC Schalke 04 ist es Spiel eins nach dem feststehenden Abstieg und Spiel eins nach der Fan-Attacke.

08.22 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie TSG Hoffenheim – FC Schalke 04. Wir versorgen dich mit allen Informationen rund um das Spiel!