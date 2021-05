FC Schalke 04: Konkurrent rechnet mit S04 ab! ER ist der Grund – „Alles verkehrt gemacht“

Mit großen Hoffnungen gab Schalke 04 vergangenen Sommer die Verpflichtung von Goncalo Paciencia bekannt. Der Stürmer kam per Leihe von Eintracht Frankfurt und sollte die Knappen aus der Krise schießen.

Acht Monate später ist klar: Unglücklicher hätte die Leihe nicht verlaufen können. Nun rechnet der Sportdirektor der Eintracht mit Schalke 04 ab.

FC Schalke 04: Hübner holt gegen S04 aus

Seine Zeit beim FC Schalke 04 wird Paciencia so schnell wie möglich vergessen wollen. Statt die Knappen aus der Krise zu ballern, musste der Portugiese dabei zu sehen, wie die Königsblauen immer tiefer sanken.

Paciencias Bilanz auf Schalke:

Für eine Leihgebühr von ca. zwei Millionen Euro holte ihn S04 am Anfang der Saison Absolvierte lediglich zwölf Spiele in der Bundesliga

Dabei gelangen ihm ein Treffer und eine Vorlage

Fehlte von November bis Mai mit einer Knieverletzung

Seine Leihe läuft Ende Juni aus

Er selbst konnte lange Zeit nicht mithelfen. Nach seinen ersten acht Spielen, in denen er einen Treffer erzielte, verletzte sich der Stürmer am Knie und fiel monatelang aus. Er kam erst zurück, als der Abstieg so gut wie besiegelt war.

Die Paciencia-Leihe sorgt bei Frankfurt für Frust. Foto: imago images/kolbert-press

Im Sommer wird er nach Frankfurt zurückkehren, um sich dort von neuem zu beweisen. Mit der Leihe sind weder er noch die Eintracht zufrieden. Gegenüber der „Bild“ äußert deren Sportdirektor Hübner nun deutliche Worte.

„Schalke hat alles verkehrt gemacht, was man hätte verkehrt machen können“, erklärt er vorwurfsvoll und nimmt Paciencia in Schutz. „In der Spirale war er drin.“ Vom 26-Jährigen sei man trotzdem weiterhin überzeugt.

Er habe ohne Frage Qualitäten. „Wenn er zurückkommt, wird er uns auch sicherlich helfen können“, meint Hübner, der dann selbst nicht mehr da sein wird. Der 60-Jährige beendet seine Tätigkeit bei de Eintracht am 30. Juni.

Wer spielt für Schalke in der zweiten Liga?

Am Kader der Schalker wird sich nach dem Abstieg einiges ändern. Eine Kauf-Pflicht für Paciencia hätte sich nur beim Klassenerhalt aktiviert. Neben dem Angreifer wird auch Torwart Frederik Rönnow zu den Hessen zurückkehren, während im Gegenzug Markus Schubert wiederkommt.

Über den Zweitliga-Kader des FC Schalke 04 gibt es weiterhin viele Spekulationen. Gleich fünf Spieler sollen die Knappen auf ihrer Liste stehen haben. (mh)