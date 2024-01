FC Schalke 04: Karel Geraerts macht es offiziell – wegweisende Entscheidung gefallen

Auf diese Entscheidung haben die Fans des FC Schalke 04 lange gewartet. Jetzt ist sie gefallen. Karel Geraerts hat verkündet, wie es im Tor weitergehen wird. Mit der Rückkehr von Marius Müller war völlig offen: Bleibt Ralf Fährmann zwischen den Pfosten oder muss er wieder weichen?

Beide hatten mit starken Leistungen Argumente gesammelt. Marius Müller war in der schlimmsten Krisenphase einer der einzigen Lichtblicke des FC Schalke 04. Fährmann vertrat ihn nach dessen Adduktorenabriss würdig. Jetzt ist klar, wer als Nummer 1 in die Rückrunde starten wird.

FC Schalke 04: Geraerts legt sich bei T-Frage fest

An ein Torwart-Chaos hat man sich auf Schalke inzwischen gewöhnt. In den letzten Jahren wechselten manche S04-Trainer häufiger die Torhüter als ihre Unterhose. Auch diese Saison standen bereits vier verschiedene Keeper im Kasten. Einen weiteren Wechsel erspart Geraerts sich nun.

Zu Beginn des Trainingslagers in Portugal legt sich der Belgier fest: „Ralf Fährmann ist die Nummer 1. Er hat es in den vergangenen Wochen gut gemacht. Es liegt jetzt an Marius und auch den anderen beiden Torhütern: Sie haben im Training die Chance mir zu zeigen, dass sie besser sind. Der Konkurrenzkampf wird jedem Einzelnen helfen, da sich die Jungs gegenseitig pushen.“

Fährmann bleibt die Nummer 1

Damit hätte vor einigen Wochen noch niemand gerechnet. Fährmann war als Nummer 1 erkoren worden, bevor er sich in der Sommervorbereitung verletzte. Neuzugang Marius Müller machte einen blendenden Job, behielt den Posten, bis auch er sich eine schwerere Verletzung zuzog und bis Jahresende ausfiel. Und weil auch Fährmann ein würdiger Vertreter war, fragten sich nun alle Königsblauen: Wer wird jetzt Stammkeeper?

Womöglich auch, um ein wenig Ruhe auf der Position einkehren zu lassen, hat sich Geraerts bei seinem Luxusproblem für Fährmanns Verbleib entschieden. Beim FC Schalke 04 heißt das aber nichts. Schon bald könnte wieder ein anderes Gesicht zwischen den Pfosten auftauchen.