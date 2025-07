Große Sorgen um S04-Juwel – bitterer Rückschlag für Königsblau?

Noch knapp anderthalb Wochen, bis es wieder richtig ernst wird! Am Freitag (01. August, 20.30 Uhr) eröffnet der FC Schalke 04 die neue Zweitliga-Saison gegen die Hertha aus Berlin. Miron Muslic und sein Team arbeiten mit der Mannschaft intensiv daran, bis zum Duell mit der „Alten Dame“ gewappnet zu sein.

In den vergangenen Wochen hat sich eine vermeintliche „A-Elf“ herauskristallisiert – mit dabei: Zwei S04-Eigengewächse, die vor dem Profidebüt stehen. Mertcan Ayhan und Vitalie Becker sind bei Schalke auf dem Vormarsch. Um Becker gibt es nun jedoch große Sorgen.

S04-Youngster muss Training abbrechen

Er ist zweifelsohne der Gewinner der Vorbereitung: Becker sollte zu Beginn des Sommers an den SV Ried ausgeliehen werden, doch Muslic legte sein Veto ein. Er wollte sich den Linksverteidiger unbedingt anschauen und selbst bewerten, ob Becker verliehen wird oder nicht.

Das Ergebnis: Becker spielte bis dato eine herausragende Vorbereitung und hat sich seinen Stammplatz auf der linken Schiene erkämpft. Muslic lobte den 20-Jährigen immer wieder. Doch nun der Schock: Becker hat am Mittwoch (23. Juli) das Training abbrechen müssen.

++ Katic-Kampfansage! Er katapultiert sich in die Herzen der S04-Fans ++

Kurz vor dem Ende der Einheit verletzte sich Becker am rechten hinteren Oberschenkel. Nach einem Ausfallschritt blieb das S04-Eigengewächs am Boden liegen und signalisierte sofort, dass er nicht weitermachen kann.

Droht ein bitterer Ausfall?

Anschließend ging Becker selbstständig und in Begleitung eines Betreuers in die Kabine. Bei S04 schrillen nun die Alarmglocken, denn ein Ausfall des Shootingstars wäre ein herber Rückschlag – für ihn, aber auch für Muslic und sein Team. Schon in der letzten Saison hatte der 20-Jährige muskuläre Probleme und verpasste so große Teile der vergangenen Spielzeit.

Weitere News:

Auf Schalke wird man nun hoffen, dass es keine strukturelle und schwerwiegende Verletzung ist. In knapp anderthalb Wochen beginnt die neue Saison mit dem ersten Pflichtspiel – da kann S04 einen fitten Becker sehr gut gebrauchen.