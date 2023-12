FC Schalke 04: Ungewohntes Bild! Wird bald wieder die unbeliebte S04-Diskussion entfacht?

Das Fußball-Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und für den FC Schalke 04 sind nun zwei wichtige Siege rausgesprungen. Gegen den VfL Osnabrück gab es einen 4:0-Heimsieg und bei Hansa Rostock (2:0) holte Königsblau drei weitere wichtige Punkte und kletterte in der Tabelle einige Plätze nach oben.

In der laufenden Saison war es das erste Mal der Fall, dass der FC Schalke 04 in zwei Spielen hintereinander ohne Gegentor bleibt. Zuletzt schaffte das S04 im Februar 2023 – damals noch in der Bundesliga. Vor allem in Hinblick auf die bevorstehende Rückkehr von Marius Müller könnten die Partien ohne Gegentor zum Vorteil für Ralf Fährmann werden.

FC Schalke 04: Endlich Stabilität zum Abschluss des Jahres?

Vier Torhüter in einer Hinrunde im Tor: Bei wohl keinem anderen Verein war das jemals der Fall. Beim FC Schalke 04 gehörte das leider zur traurigen Realität. Stammkeeper Marius Müller war sechs Spiele im Tor, verletzte sich dann allerdings schwer und fiel seitdem aus. Anschließend übernahmen Michael Langer und Justin Heekeren, bis Ralf Fährmann sich von seiner Verletzung erholte.

Das S04-Urgstein steht seit nun sechs Partien im Tor der Königsblauen und schaffte nun erstmals das, was seinen drei Vorgängern in diesem Jahr nicht gelungen war: zwei Partien in Folge zu null zu spielen. Gegen Osnabrück (4:0) wurde er erst zum Ende der Partie ein wenig geprüft, blieb ansonsten ohne größere Herausforderungen und war immer zur Stelle. Deutlich ruhiger war es gegen Hansa Rostock (2:0), als er fast gar nichts zu tun bekam.

Dennoch bringen Spiele ohne Gegentore Pluspunkte für den Keeper. Für Fährmann besonders wichtig, da bald wohl wieder eine neue Torwart-Diskussion entfacht werden könnte.

Mit Müller-Rückkehr droht neue Diskussion

Noch anstrengender als die ständige Trainer-Diskussion, wenn der neue Coach nach wenigen Spielen nicht schon liefert, ist die Debatte um den Torwart beim FC Schalke 04. Neun Torhüter wurden allein seit 2020 bei den Schalkern eingesetzt, es gab immer wieder zahlreiche Wechsel zwischen den Pfosten. Mit der Rückkehr von Marius Müller wird das ganze Spiel wieder von vorne losgehen.

Denn der 30-Jährige wird ab Januar wieder im Mannschaftstraining dabei sein, erklärte Trainer Karel Geraerts zuletzt. Dann wird es vermutlich wieder ein heißes Duell zwischen Müller und Fährmann geben, die beide unbedingt Stammkeeper sein wollen.