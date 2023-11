FC Schalke 04: Torwart-Achterbahn geht weiter – jetzt bahnt sich die nächste Wende an

Sechsmal Müller, dreimal Fährmann, dreimal Langer, zweimal Heekeren – auch in dieser Saison geht das Torwart-Chaos beim FC Schalke 04 weiter. Seit Jahren herrscht keine Konstanz zwischen den Pfosten. Und die deutet sich auch jetzt nicht an.

Im Gegenteil: Schon für das nächste Spiel bei Fortuna Düsseldorf (Samstag, 20.30 Uhr) bahnt sich das nächste Kapitel im Torwart-Drama an. Und selbst das dürfte nicht das letzte Kapitel in dieser Saison beim FC Schalke 04 bleiben.

FC Schalke 04: Nächste Torwart-Wende steht bevor

Vorweg das bisherige Theater in einem Satz: Thomas Reis plante vor der Saison mit Ralf Fährmann, musste wegen einer Verletzung aber auf Neuzugang Marius Müller zurückgreifen, der sich prompt mit Superleistungen einen Stammplatz erspielte, sich dann aber schwer verletzte und vom 38-jährigen Michael Langer vertreten werden musste, der dann aber von Talent Justin Heekeren verdrängt wurde, bevor Fährmann wieder zurückkam, sich dann aber wieder verletzte und Heekeren wieder spielte.

Na, noch mitgekommen? Was nach einer Torwart-Chronik der letzten zehn Jahre klingt, ereignete sich innerhalb von gut drei Monaten. Selbst auf Schalke, wo man Chaos und Torwart-Rotationen seit Jahren gewohnt ist, eine außergewöhnliche Situation. Und: Sie geht noch weiter. Die nächste Kurve der Keeper-Achterbahn ist schon zu sehen.

Fährmann wieder fit – und bald wieder raus?

Am Dienstag konnte Ralf Fährmann, früher als von vielen erwartet, wieder das volle Mannschaftstraining absolvieren. Er meldet sich damit spielbereit für das Auswärtsspiel in Düsseldorf am Samstag. Damit dürfte er die erste Wahl sein – und Geraerts den fünften Torwartwechsel der Saison vornehmen.

Wie lange er zwischen den Pfosten bleibt, ist allerdings völlig unklar. Vier Spiele sind es noch bis Jahresende und Winterpause. Zum Rückrundenstart dürfte dann auch Marius Müller wieder topfit sein. Und der hatte sich zu Saisonbeginn eigentlich unverzichtbar gemacht. Und weil Fährmann derzeit erneut ziemlich verletzungsanfällig ist, ist eine weitere Wende zurück zu Müller keineswegs unrealistisch.