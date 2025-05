Florian Wirtz: Pleite lässt Bayerns Transfersorgen wachsen! Geht jetzt alles ganz schnell?

Florian Wirtz ist DAS Transferziel des Sommers! Einige wenige europäischen Top-Klubs, die ihn sich leisten können, zoffen sich darum, wer den Zuschlag erhält. Auch der FC Bayern München steckt drin in der Verlosung, doch die Chancen schwinden.

Zuletzt ließ Manchester City aufhorchen, weil man Florian Wirtz mit einem besonderen Angebot lockte (hier mehr dazu erfahren). Und jetzt könnte auch Real Madrid aufs Gaspedal drücken. Denn in der Heimat werden die Königlichen gedemütigt.

Florian Wirtz: Zündet Real Madrid den Transfer-Turbo?

Es passt alles so gar nicht ins Selbstverständnis von Real Madrid. Eigentlich sieht sich der Verein erhaben über alles und jeden. Doch in dieser Saison legt man eine Bruchlandung hin. In der Champions League schied man als Titelverteidiger im Viertelfinale aus. Und in der Heimat bekommt man ein ums andere Mal vom Erzrivalen aus Barcelona auf den Deckel.

Am Samstag (26. April) verlor Real auch das Pokalfinale gegen die Katalanen. Dabei brannten einigen Spielern anschließend die Sicherungen durch (alle Infos hier). Im dritten Vergleich mit Barcelona in dieser Saison war es die dritte Niederlage. Zuvor hatte man auch schon die Supercopa (2:5) und das Liga-Hinspiel (0:4) verloren. Verliert man am 11. Mai auch das Rückspiel dürfte auch die Meisterschaft futsch sein.

Und spätestens dann dürften die Klubbosse auch bei Florian Wirtz den Transfer-Turbo zünden. Denn wie der FC Bayern München in Deutschland antwortet auch Real in Spanien auf erfolglose Jahre mit millionenschweren Shoppingtouren. Und dass der Leverkusen-Star weit oben auf der Liste steht, ist kein Geheimnis.

Bayern sucht verzweifelt Geld

Gut möglich, dass die Gespräche auch jetzt schon nach der Pokal-Niederlage intensiviert werden. Neben Wirtz sollen auch Leverkusens Jonathan Tah oder Liverpools Trent Alexander-Arnold auf der Einkaufsliste stehen.

Ob Bayern München bei dieser Kaufkraft mithalten könnte, bleibt abzuwarten. Florian Wirtz bleibt auch beim deutschen Rekordmeister das Transferziel Nummer 1. Doch Berichten zufolge sucht der Verein gerade verzweifelt nach einer Finanzierungsmöglichkeit, die nicht sämtliche Rahmen sprengen würde.

Bei Real Madrid dürfte das Geld da schon lockerer sitzen. Für die Bayern könnte das ein entscheidender Nachteil im Kampf um den deutschen Superstar sein.