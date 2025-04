Florian Wirtz: Bayern München in Schockstarre! Top-Klub zieht großes Ass aus dem Ärmel

Wohin wechselt Florian Wirtz? Diese Frage beschäftigt die gesamte Fußball-Republik Deutschland. Das größte Talent des Landes steht vor einer wegweisenden Karriereentscheidung.

Die größten Vereine Europas scharren bereits mit den Hufen. Klar: Der FC Bayern München will Florian Wirtz unbedingt verpflichten. Doch auch Real Madrid klopft schon an (hier mehr dazu lesen). Und jetzt schüttelt ein weiterer Spitzenverein ein Ass aus dem Ärmel.

Florian Wirtz: Manchester City macht Versprechen

Denn auch Manchester City ist immer in der Verlosung, wenn es um die besten Spieler der Welt geht. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola ist ohnehin schon gespickt mit Stars – doch im deutschen Nationalspieler sehen die Bosse eine weitere Verstärkung.

Wie das Portal „TBR Football“ erfahren haben will, gehe man in Manchester davon aus, dass Florian Wirtz Bayer Leverkusen am Ende der Saison verlassen werde. Die logische Konsequenz: Die „Skyblues“ wollen sich als Top-Kandidat positionieren und könnten dabei jetzt entscheidende Fortschritte machen.

Laut des Berichts hätten die „Citizens“ Wirtz versprochen, dass er der garantierte Nachfolger von Kevin de Bruyne wird und dessen Platz in der Mannschaft erhalten soll. De Bruyne verlässt Manchester im Sommer nach zehn Jahren, in denen er sechs Meistertitel gewinnen konnte.

Wirtz‘ Reaktion spricht Bände

Zudem solle Wirtz generell das Herzstück in den Zukunftsplänen des Top-Klubs sein. Diese Versprechungen, so berichtet „TBR“, hätten den 21-Jährigen beeindruckt! Eine ganz bittere Nachricht für Bayern München (hier mehr zum Rekordmeister lesen) und auch Real Madrid, die jetzt überlegen müssen, was sie dem Spieler anbieten können.

Bayern München lockt noch immer damit, dass Florian Wirtz dann auch auf Vereinsebene gemeinsam mit Jamal Musiala kicken könnte. Bei Real Madrid kann man nicht mal eine Positionsgarantie bieten.

Sollte Manchester City in den kommenden Wochen Ernst machen, könnte das De-Bruyne-Erbe also ein entscheidendes Argument sein, weshalb sich der Spieler für den Schritt in die Premier League entscheidet. In München würde man das sicherlich nur ungern sehen.