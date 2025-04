FC Bayern München: Dicker Flop! Ziehen beide Seiten den Schlussstrich?

Mit großen Erwartungen verpflichtete der FC Bayern München Joao Palhinha – mit zu großen? 51 Millionen Euro blätterte der Rekordmeister für den Portugiesen hin. Ausgezahlt hat sich dieser Deal im ersten Jahr so gar nicht.

Palhinha spielt nicht ansatzweise die tragende Rolle, die eigentlich für ihn vorgesehen war. Kein Wunder, dass beide Seiten nicht glücklich mit der Situation sind. Ziehen der FC Bayern München und der Spieler schon im Sommer wieder einen Schlussstrich?

FC Bayern München: Albtraumjahr für Palhinha

Schon früh in der Saison deutete sich an, dass der 51-Millionen-Mann Probleme bekommen könnte. Während mit Michael Olise ein anderer Neuzugang gleich das Spielgeschehen an sich riss, startete Palhinha in den ersten sechs Wochen nur einmal von Beginn an. Als seine Einsatzzeiten dann mehr wurden, knockte ihn ein Muskelbündelriss aus.

Zwei Monate fehlte der 29-Jährige, verpasste die gesamte Wintervorbereitung. Als er dann endlich wieder fit wahr, fiel er nach zwei Kurzeinsätzen wieder krank aus. Dass er bei einem seiner wenigen Bundesliga-Startelfeinsätze gegen Bochum dann auch noch mit Rot vom Feld flog und eine Niederlage einleitete, passt da irgendwie ins Bild.

Interesse aus England

Wenig deutet derzeit darauf hin, dass sich seine Rolle unter Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern München im Sommer ändert. Und so könnten alle Beteiligten schon bald über einen zeitnahen Wechsel nachdenken. So berichtet es die „Sport Bild“.

Sollte sich ein Verein finden, der eine ähnliche Ablöse zahlt, die die Bayern vor einem Jahr auf den Tisch legten, könnten die Verantwortlichen gesprächsbereit sein. Passend dazu: Interesse soll es in England von Palhinhas Ex-Klub Fulham sowie West Ham United geben.

FC Bayern München: Bleibt es ein Missverständnis?

Gemessen an den Erwartungen und der Tatsache, dass die Bayern schon vor zwei Jahren an Palhinha dran waren, würde der Mittelfeldmann wohl als großes MIssverständnis in die Klubgeschichte eingehen. Sein langfristiger Vertrag läuft noch bis 2028. Findet man einen Abnehmer im Bereich von 50 Millionen Euro, hält sich zuumindest der finanzielle Verlust in Grenzen.